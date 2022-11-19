Kızılcık Şerbeti Dizisinin Doğa’sı Sıla Türkoğlu’nun Annesi “İlik Gibi!” Görenler Hayran Kaldı; Kardeşi, Arkadaşı Sandı!
Show TV ekranlarının yeni yapımı olan Kızılcık Şerbeti dizisi ile herkesi kendisine hayran bırakan ünlü oyuncu Sıla Türkoğlu’ndan gelen paylaşımlar sosyal medyayı adeta birbirine kattı. Son zamanlarda hem canlandırdığı Doğa karakteriyle hem de güzelliğiyle gündemlerden düşmeyen Sıla Türkoğlu, bir de özel yaşamı ile gündeme gelir oldu. İşte son detaylar...
Show TV ekranlarının yeni yapımı olan Kızılcık Şerbeti dizisi ile herkesi kendisine hayran bırakan ünlü oyuncu Sıla Türkoğlu’ndan gelen paylaşımlar sosyal medyayı adeta birbirine kattı. Son zamanlarda hem canlandırdığı Doğa karakteriyle hem de güzelliğiyle gündemlerden düşmeyen Sıla Türkoğlu, bir de özel yaşamı ile gündeme gelir oldu. Öte yandan Sıla Türkoğlu’nun özellikle paylaştığı bir kare, ilginç yorumlar aldı. Peki, Sıla Türkoğlu ne paylaştı? Sıla Türkoğlu’nun paylaşımına ne gibi yorumlar geldi? İşte, detaylar…
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19 Kas 2022 - 17:27 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.