Kızılcık Şerbeti Dizisinin Doğa’sı Sıla Türkoğlu’nun Annesi “İlik Gibi!” Görenler Hayran Kaldı; Kardeşi, Arkadaşı Sandı!

Show TV ekranlarının yeni yapımı olan Kızılcık Şerbeti dizisi ile herkesi kendisine hayran bırakan ünlü oyuncu Sıla Türkoğlu’ndan gelen paylaşımlar sosyal medyayı adeta birbirine kattı. Son zamanlarda hem canlandırdığı Doğa karakteriyle hem de güzelliğiyle gündemlerden düşmeyen Sıla Türkoğlu, bir de özel yaşamı ile gündeme gelir oldu. Öte yandan Sıla Türkoğlu’nun özellikle paylaştığı bir kare, ilginç yorumlar aldı. Peki, Sıla Türkoğlu ne paylaştı? Sıla Türkoğlu’nun paylaşımına ne gibi yorumlar geldi? İşte, detaylar…

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