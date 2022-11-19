Kaan Yıldırım’ın Eski Eşi Ortalığı Karıştırdı! Öyle Bir Görselleri Ortaya Çıktı Ki, Sosyal Medya Sallanıyor… “Ablam Ne Olmuş Sana!”
Ekranların beğeni toplayan isimlerinden biri olan ve rol aldığı her dizi ile seyircisinin gönlünde taht kurmayı başaran ünlü oyuncu Ezgi Eyüboğlu, şimdilerde özel yaşamı kadar sosyal medya paylaşımlarıyla da gündemlerden düşmez oldu. Özellikle de oyunculuğa ilk başladığı günlerdeki halini ortaya çıkması ile gündemlerden düşmez olan Ezgi Eyüboğlu ile ilgili merak edilen son detaylar haberimizde...
Ekranların beğeni toplayan isimlerinden biri olan ve rol aldığı her dizi ile seyircisinin gönlünde taht kurmayı başaran ünlü oyuncu Ezgi Eyüboğlu, şimdilerde özel yaşamı kadar sosyal medya paylaşımlarıyla da gündemlerden düşmez oldu. Özellikle de oyunculuğa ilk başladığı günlerdeki halini ortaya çıkması ile gündemlerden düşmez olan Ezgi Eyüboğlu, akıllara ‘estetik yaptırdığı’ iddialarını getirdi. Öte yandan o değişime tanık eden sosyal medya kullanıcıları, kendilerini tutamadı! Peki, Ezgi Eyüboğlu eski hali nasıl? Ezgi Eyüboğlu’nda estetik var mı? Ezgi Eyüboğlu’nun değişimine hayranları ne dedi? İşte, detaylar…
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19 Kas 2022 - 17:37 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.