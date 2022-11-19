- 19 Kas 2022 - 17:43 G: 19 Kas 2022 - 17:47

Benzin Fiyatlarına Olağanüstü İndirim! Kasımda Gelen Tüm Zamları Sildi Attı; Benzinlikler Ağzına Kadar İnsanla Dolu! Benzin ve Motorin Fiyatı…

Brent tipi petrolün varil fiyatında başlayan aşağı yönlü hareketlilik, akaryakıt fiyatlarını aşağıya çekmeye başladı. 100 dolar bandına kadar yaklaşmış olan brent tipi petrolün varil fiyatındaki ani düşüşle birlikte yeniden sektörde hareketlilik görüldü. İşte akaryakıt fiyatlarında gerçekleştirilen indirimin detayları...

Brent tipi petrolün varil fiyatında başlayan aşağı yönlü hareketlilik, akaryakıt fiyatlarını aşağıya çekmeye başladı. 100 dolar bandına kadar yaklaşmış olan brent tipi petrolün varil fiyatındaki ani düşüşle birlikte yeniden sektörde hareketlilik görüldü. Öte yandan sürücülerin beklediği indirim müjdesi az önce geldi! Peki, akaryakıta indirim var mı? Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte, 19 Kasım 2022 Cumartesi benzin, LPG ve motorin fiyatları…

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19 Kas 2022 - 17:43 - Gündem

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