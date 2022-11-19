- 19 Kas 2022 - 17:46 G: 19 Kas 2022 - 17:48

Yalı Çapkını Dizisinin Seyran’ı Kalpleri Yerinden Çıkardı! Su Yeşili Gözlerini Görenler Ne Diyeceğini Şaşırdı; İçi Eridi! “Hay Maşallah!”

STAR TV ekranlarının en beğenilen dizilerinden biri olan Yalı Çapkın’nda Seyran karakterine hayat veren Afra Saraçoğlu, kalpleri yerinden çıkaracak bir paylaşıma yer verdi. Su yeşili gözlerini görenler, ne diyeceğini şaşırdı, içi eridi! “Hay Maşallah” yorumlarını alan Afra Saraçoğlu, sosyal medyayı salladı geçti. İşte merak edilen tüm detaylar…

Başrollerinde Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu, Emre Altuğ gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Yalı Çapkını dizisi, seyircileri ekranlara kilitliyordu. Dizide Seyran karakterine hayat veren Afra Saraçoğlu’nun sosyal medya üzerinden yapmış olduğu çekici paylaşımlar gündemi sallıyordu. Cesaretiyle milyonları kendisine hayran bırakan Afra Saraçoğlu, su yeşili gözleriyle kalpleri eritti. İşte merak edilen tüm detaylar…

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19 Kas 2022 - 17:46 Ankara- Yaşam

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Yalı Çapkını Dizisinin Seyran’ı Kalpleri Yerinden Çıkardı! Su Yeşili Gözlerini Görenler Ne Diyeceğini Şaşırdı; İçi Eridi! “Hay Maşallah!” mask
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