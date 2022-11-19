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19 Kas 2022 - 17:46

Yalı Çapkını Dizisinin Seyran’ı Kalpleri Yerinden Çıkardı! Su Yeşili Gözlerini Görenler Ne Diyeceğini Şaşırdı; İçi Eridi! “Hay Maşallah!”

STAR TV ekranlarının en beğenilen dizilerinden biri olan Yalı Çapkın’nda Seyran karakterine hayat veren Afra Saraçoğlu, kalpleri yerinden çıkaracak bir paylaşıma yer verdi. Su yeşili gözlerini görenler, ne diyeceğini şaşırdı, içi eridi! “Hay Maşallah” yorumlarını alan Afra Saraçoğlu, sosyal medyayı salladı geçti. İşte merak edilen tüm detaylar…