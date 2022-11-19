- 19 Kas 2022 - 17:46 G: 19 Kas 2022 - 17:53

Emeklinin Maaşı Tam Bugün Belli Oldu! 7.555 Lira 4C’linin Müjde Verildi, Sosyal Medya Sallanıyor! Büyük Zam İçin Düğmeye Basıldı!

Bir süredir emekli maaşlarına gelecek zam ile ilgilenmeye başlamış olan Türkiye’de ocak zammı için geri sayım başlamışken; son açıklanan enflasyon rakamları ile birlikte emekliler bir zam seviyesini daha ardında bıraktı. Uzmanların hesap makinelerini eline aldığı şu günlerde en düşük emekli maaşı ile emekli maaşlarına gelecek olan zam da yüzünü göstermeye başladı. İşte Emekli maaşları ile ilgili gündeme gelen son detaylar...

Bir süredir emekli maaşlarına gelecek zam ile ilgilenmeye başlamış olan Türkiye’de ocak zammı için geri sayım başlamışken; son açıklanan enflasyon rakamları ile birlikte emekliler bir zam seviyesini daha ardında bıraktı. Uzmanların hesap makinelerini eline aldığı şu günlerde en düşük emekli maaşı ile emekli maaşlarına gelecek olan zam da yüzünü göstermeye başladı. Peki, en düşük emekli maaşı ne kadar olacak 2023? Emekli maaşlarına ne kadar zam gelecek 2023? Emekli maaşı ocak zammı belli mi? İşte, detaylar…

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19 Kas 2022 - 17:46 - Magazin

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