Emeklinin Maaşı Tam Bugün Belli Oldu! 7.555 Lira 4C’linin Müjde Verildi, Sosyal Medya Sallanıyor! Büyük Zam İçin Düğmeye Basıldı!
Bir süredir emekli maaşlarına gelecek zam ile ilgilenmeye başlamış olan Türkiye’de ocak zammı için geri sayım başlamışken; son açıklanan enflasyon rakamları ile birlikte emekliler bir zam seviyesini daha ardında bıraktı. Uzmanların hesap makinelerini eline aldığı şu günlerde en düşük emekli maaşı ile emekli maaşlarına gelecek olan zam da yüzünü göstermeye başladı. İşte Emekli maaşları ile ilgili gündeme gelen son detaylar...
Bir süredir emekli maaşlarına gelecek zam ile ilgilenmeye başlamış olan Türkiye’de ocak zammı için geri sayım başlamışken; son açıklanan enflasyon rakamları ile birlikte emekliler bir zam seviyesini daha ardında bıraktı. Uzmanların hesap makinelerini eline aldığı şu günlerde en düşük emekli maaşı ile emekli maaşlarına gelecek olan zam da yüzünü göstermeye başladı. Peki, en düşük emekli maaşı ne kadar olacak 2023? Emekli maaşlarına ne kadar zam gelecek 2023? Emekli maaşı ocak zammı belli mi? İşte, detaylar…
Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...
19 Kas 2022 - 17:46 - Magazin
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.