Pelin Karahan’ın Derin Yırtmaçlı Elbisesi Yine Olay Oldu! “Mihrimah Sultan Bu Ne Biçim Fizik!” Alev Alev Yaktı, Kış Günlerini Isıttı…
Bir döneme damgasını vurmuş olan “Muhteşem Yüzyıl” isimli dizide Mihrimah Sultan karakterine hayat veren Pelin Karahan’ın derin yırtmaçlı elbisesi yine olay yarattı. Kasım ayının sonlarına doğru havalar soğurken; Pelin Karahan’dan gelen bu paylaşım ise resmen içleri ısıttı. Öyle ki, birçok kişi Pelin Karahan’a “Mihrimah Sultan bu ne biçim fizik” demeden yapamadı. İşte merak edilen tüm detaylar…
Vermiş olduğu kilolarla adeta bambaşka birisine dönüşen Pelin Karahan, gündemin ismi haline gelmişti. Başarılı oyuncu Pelin Karahan, kilo verdikten sonra kendisini çok daha iyi hissettiğini ve fiziğini beğendiğini açıklamıştı. Başarılı oyuncunun derin yırtmaçlı elbisesi ise gündemin konusu oldu! Peki, Pelin Karahan nasıl bir paylaşımda bulundu?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.