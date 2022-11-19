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19 Kas 2022 - 18:24

Pelin Karahan’ın Derin Yırtmaçlı Elbisesi Yine Olay Oldu! “Mihrimah Sultan Bu Ne Biçim Fizik!” Alev Alev Yaktı, Kış Günlerini Isıttı…

Bir döneme damgasını vurmuş olan “Muhteşem Yüzyıl” isimli dizide Mihrimah Sultan karakterine hayat veren Pelin Karahan’ın derin yırtmaçlı elbisesi yine olay yarattı. Kasım ayının sonlarına doğru havalar soğurken; Pelin Karahan’dan gelen bu paylaşım ise resmen içleri ısıttı. Öyle ki, birçok kişi Pelin Karahan’a “Mihrimah Sultan bu ne biçim fizik” demeden yapamadı. İşte merak edilen tüm detaylar…