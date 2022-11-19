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19 Kas 2022 - 20:10

Demet Özdemir’den Kocası Oğuzhan Koç’a Gece Yarısı Baskını! Gözünün Yaşına Bakmadı, Ortalığı Birbirine Kattı! Boşanacakları, Yatakları Ayırdıkları Konuşuluyordu Ama…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Demet Özdemir’den kocası Oğuzhan Koç’a gece yarısı baskını geldi! Gözünün yaşına bile bakmayan Demet Özdemir, ortalığı resmen birbirine kattı. Boşanacakları ve yatakları ayırdıkları konuşulan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç çifti, sevenlerini bu karelerle şok içerisinde bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…