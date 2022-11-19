Demet Özdemir’den Kocası Oğuzhan Koç’a Gece Yarısı Baskını! Gözünün Yaşına Bakmadı, Ortalığı Birbirine Kattı! Boşanacakları, Yatakları Ayırdıkları Konuşuluyordu Ama…
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Demet Özdemir’den kocası Oğuzhan Koç’a gece yarısı baskını geldi! Gözünün yaşına bile bakmayan Demet Özdemir, ortalığı resmen birbirine kattı. Boşanacakları ve yatakları ayırdıkları konuşulan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç çifti, sevenlerini bu karelerle şok içerisinde bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…
14 Şubat Sevgililer Günü’nde evlenme teklifi alan Demet Özdemir, 70 bin dolar değerindeki yüzüğü parmağına takarak biricik aşkına “Evet” demişti. Geçtiğimiz aylarda Türkiye’nin konuştuğu bir düğüne imzasını atan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç çifti, giymiş oldukları özel kıyafetlerle dalga konusu olmuşlardı. Demet Özdemir’den gelen baskın haberi ise dizleri titretti. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.