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19 Kas 2022 - 20:12

Survivor 2023 Yarışmasına Karı – Koca Katılıyorlar! “Ya Bir Çocukları Daha Olur, Ya Boşanırlar!” Duyanlar Neye Uğradığını Şaşırıyor! Büyük Bomba…

Tv8 ekranlarının en beğenilen ve heyecanla beklenen yarışmalarından biriside kuşkusuz Survivor 2023! Yeni yeni kadronun kurulmaya başladığı Survivor 2023 yarışmasına karı – koca iki ismin katılacağı ortaya çıktı. Bunun üzerine birçok kişi ise “Ya bir çocukları daha olur ya da boşanırlar” yorumlarında bulundular! İşte duyanların şok içerisinde kalmasına neden olan iki bomba…