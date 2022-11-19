Survivor 2023 Yarışmasına Karı – Koca Katılıyorlar! “Ya Bir Çocukları Daha Olur, Ya Boşanırlar!” Duyanlar Neye Uğradığını Şaşırıyor! Büyük Bomba…
Tv8 ekranlarının en beğenilen ve heyecanla beklenen yarışmalarından biriside kuşkusuz Survivor 2023! Yeni yeni kadronun kurulmaya başladığı Survivor 2023 yarışmasına karı – koca iki ismin katılacağı ortaya çıktı. Bunun üzerine birçok kişi ise “Ya bir çocukları daha olur ya da boşanırlar” yorumlarında bulundular! İşte duyanların şok içerisinde kalmasına neden olan iki bomba…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının finalinden hemen sonra ekranlara gelecek olan Survivor 2023 yarışması için Acun Ilıcalı çalışmalara başlamıştı. Muhteşem isimlere teklifler götüren Acun Ilıcalı, formatı ve sistemi tamamen değiştirmişti. Geçtiğimiz yıllarda Survivor yarışmasına katılan iki ismin karı – koca olup katılacakları gündeme bomba gibi düştü. Peki, neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.