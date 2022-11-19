Neslihan Atagül’ün Tekne Pozu Gönül Çeldi! Rüzgar Eteğini Kaldırınca Öyle Bir Önlem Aldı Ki… “Aman Kocan Görmesin!” Yorumlar Gırla…

Kadir Doğulu’yla Fatih Harbiye dizisinden sonra ilk kez aynı dizide bulunan Neslihan Atagül, hayranlarını her bölümde daha çok mest ediyordu. Güçlü bir hikayeye sahip olan Gecenin Ucunda dizisinde Macide karakterine hayat veren Neslihan Atagül, dikkatleri üzerine çekiyordu. Kısa süren bir tatile çıkan ve tatilinden kareler paylaşan Neslihan Atagül, cesur tekne pozlarıyla adeta başları döndürdü! İşte merak edilen tüm detaylar…

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