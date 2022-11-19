Neslihan Atagül’ün Tekne Pozu Gönül Çeldi! Rüzgar Eteğini Kaldırınca Öyle Bir Önlem Aldı Ki… “Aman Kocan Görmesin!” Yorumlar Gırla…
Gecenin Ucunda dizisinde Macide karakterine hayat veren Neslihan Atagül’ün tekne pozlarını görenlerin kalbi yerinden çıktı! Gönülleri güzelliğiyle çalan Neslihan Atagül’ün rüzgar eteğini kaldırınca öyle bir önlem aldı ki, görenler “Aman kocan görmesin” yorumlarında bulundu! İşte arka arkaya yorum alan Neslihan Atagül’ün o kareleri…
Kadir Doğulu’yla Fatih Harbiye dizisinden sonra ilk kez aynı dizide bulunan Neslihan Atagül, hayranlarını her bölümde daha çok mest ediyordu. Güçlü bir hikayeye sahip olan Gecenin Ucunda dizisinde Macide karakterine hayat veren Neslihan Atagül, dikkatleri üzerine çekiyordu. Kısa süren bir tatile çıkan ve tatilinden kareler paylaşan Neslihan Atagül, cesur tekne pozlarıyla adeta başları döndürdü! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.