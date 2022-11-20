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20 Kas 2022 - 09:29

Altın Fiyatlarında Devrim Yaşanıyor! Artık Altın Alınacak Para Cepte Yok… 20 Kasım Altın Fiyatları Kuyumculara Kilit Vurduracak!

Altın fiyatlarında resmen devrim yaşanıyor! Artık milyonlarca kişi, yatırım yapmak için farklı arayışlara başladı çünkü ceplerinde herhangi bir para yok! 20 Kasım altın fiyatlarını gören duyan kuyumcular ise bundan sonra kapılarına kilit vuracaklar Peki, güncel altın fiyatları ne kadar?