- 20 Kas 2022 - 09:29

Altın Fiyatlarında Devrim Yaşanıyor! Artık Altın Alınacak Para Cepte Yok… 20 Kasım Altın Fiyatları Kuyumculara Kilit Vurduracak!

Altın fiyatlarında resmen devrim yaşanıyor! Artık milyonlarca kişi, yatırım yapmak için farklı arayışlara başladı çünkü ceplerinde herhangi bir para yok! 20 Kasım altın fiyatlarını gören duyan kuyumcular ise bundan sonra kapılarına kilit vuracaklar Peki, güncel altın fiyatları ne kadar?

Uzun bir süredir beklenen FED kararı, altının yerle bir olmasına neden olmuştu. Günlerce süren düşüşten sonra altında ilk ivme bu hafta içerisinde kaydedilmişti. Altının son halini gören vatandaş ise dizlerini dövmeye başladı!

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20 Kas 2022 - 09:29 Ankara- Yaşam

# ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR? İLE İLİŞKİLİ:
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