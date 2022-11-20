20 Kas 2022 - 09:29
Altın Fiyatlarında Devrim Yaşanıyor! Artık Altın Alınacak Para Cepte Yok… 20 Kasım Altın Fiyatları Kuyumculara Kilit Vurduracak!
Altın fiyatlarında resmen devrim yaşanıyor! Artık milyonlarca kişi, yatırım yapmak için farklı arayışlara başladı çünkü ceplerinde herhangi bir para yok! 20 Kasım altın fiyatlarını gören duyan kuyumcular ise bundan sonra kapılarına kilit vuracaklar Peki, güncel altın fiyatları ne kadar?
Uzun bir süredir beklenen FED kararı, altının yerle bir olmasına neden olmuştu. Günlerce süren düşüşten sonra altında ilk ivme bu hafta içerisinde kaydedilmişti. Altının son halini gören vatandaş ise dizlerini dövmeye başladı!
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.