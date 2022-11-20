- 20 Kas 2022 - 10:05

Masterchef Yarışmasından Fatma Nur Çekildi; Bu Akşam Eleme Yok! Yozgat Bileti Çantasına Konuldu, “Güle Güle” Denildi! Memleketine Dönüşü Kesinleşti…

Tv8 ekranlarının en çok izlenen yarışmalarından biri olan Masterchef’te normal şartlarda bu akşam bir eleme olacaktı ama yaşanan çekilme her şeyi iptal ettirdi. Yarışmanın kaos yaratan isimlerinden biri olan Fatma Nur çekildiği gündeme bomba gibi düştü. Memleketi Yozgat’a bileti alınan Fatma Nur’un bileti çantasına konuldu, dönüşü kesinleşti. İşte milyonların “Güle güle” dediği o olay…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Mavi takım ve Kırmızı takım ödülü kazanmak adına büyük bir savaş vermişti. Kırmızı takım şeflerin istediklerini kusursuz bir biçimde çıkararak bir üst tura çıkmıştı. Gün sonunda ise ödülü kazanan isim Kıvanç olmuştu.  Bu akşam ise Fatma Nur, Tolga, Yağız, Barış ve Büşra arasından bir kişi hayallerine veda edecekti. Peki, Fatma Nur cephesinde neler oluyor?

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20 Kas 2022 - 10:05 Ankara- Yaşam

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