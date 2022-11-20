Masterchef Yarışmasından Fatma Nur Çekildi; Bu Akşam Eleme Yok! Yozgat Bileti Çantasına Konuldu, “Güle Güle” Denildi! Memleketine Dönüşü Kesinleşti…
Tv8 ekranlarının en çok izlenen yarışmalarından biri olan Masterchef’te normal şartlarda bu akşam bir eleme olacaktı ama yaşanan çekilme her şeyi iptal ettirdi. Yarışmanın kaos yaratan isimlerinden biri olan Fatma Nur çekildiği gündeme bomba gibi düştü. Memleketi Yozgat’a bileti alınan Fatma Nur’un bileti çantasına konuldu, dönüşü kesinleşti. İşte milyonların “Güle güle” dediği o olay…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Mavi takım ve Kırmızı takım ödülü kazanmak adına büyük bir savaş vermişti. Kırmızı takım şeflerin istediklerini kusursuz bir biçimde çıkararak bir üst tura çıkmıştı. Gün sonunda ise ödülü kazanan isim Kıvanç olmuştu. Bu akşam ise Fatma Nur, Tolga, Yağız, Barış ve Büşra arasından bir kişi hayallerine veda edecekti. Peki, Fatma Nur cephesinde neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.