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20 Kas 2022 - 10:05

Masterchef Yarışmasından Fatma Nur Çekildi; Bu Akşam Eleme Yok! Yozgat Bileti Çantasına Konuldu, “Güle Güle” Denildi! Memleketine Dönüşü Kesinleşti…

Tv8 ekranlarının en çok izlenen yarışmalarından biri olan Masterchef’te normal şartlarda bu akşam bir eleme olacaktı ama yaşanan çekilme her şeyi iptal ettirdi. Yarışmanın kaos yaratan isimlerinden biri olan Fatma Nur çekildiği gündeme bomba gibi düştü. Memleketi Yozgat’a bileti alınan Fatma Nur’un bileti çantasına konuldu, dönüşü kesinleşti. İşte milyonların “Güle güle” dediği o olay…