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20 Kas 2022 - 10:37

Hande Erçel Dekoltede Sınır Tanımıyor! “Alttan Kapatsan Üstten Açılıyor!” Zaten Mini Olan Eteğini Birde Yırtmaçla Ayırınca Ortalık Alev Alev Yandı…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hande Erçel’in dekoltede sınır tanımadığına dair görseller başları döndürdü. Zaten mini olan eteğini bir de derin bir yırtmaçla ayıran Hande Erçel’e birçok kişi ise “Alttan kapatsan üstten açılıyor” yorumlarını yaptılar! Peki, Hande Erçel nasıl bir paylaşımda bulundu?