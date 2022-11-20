- 20 Kas 2022 - 10:37 G: 20 Kas 2022 - 10:47

Hande Erçel Dekoltede Sınır Tanımıyor! “Alttan Kapatsan Üstten Açılıyor!” Zaten Mini Olan Eteğini Birde Yırtmaçla Ayırınca Ortalık Alev Alev Yandı…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hande Erçel’in dekoltede sınır tanımadığına dair görseller başları döndürdü. Zaten mini olan eteğini bir de derin bir yırtmaçla ayıran Hande Erçel’e birçok kişi ise “Alttan kapatsan üstten açılıyor” yorumlarını yaptılar! Peki, Hande Erçel nasıl bir paylaşımda bulundu?

Sen Çal Kapımı dizisinden sonra ekranlara uzun bir ara veren Hande Erçel’in yakın zamanda yeni projelere başlayacağı biliniyordu. Başarılı oyuncu, kısa bir süre önce bir mekandan çıkarken görüntülenmiş ve kendisini heyecanlandıran bir proje için toplantı yaptıklarını ifade etmişti. Başarılı oyuncunun sosyal medya üzerinden yapmış olduğu son paylaşımsa nefesleri kökten kesti. İşte merak edilen tüm detaylar…

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20 Kas 2022 - 10:37 Ankara- Yaşam

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