Gönül Dağı Dizisinin Meryem’i Dekolteye Doyurdu! “Kızıl Şerbet Gibi Hatun!” Öyle Pozlar Verdi Ki, Kalpler Dayanmadı! Kıpkırmızı Rujuyla…
TRT1 ekranlarının en çok izlenen dizilerinden biri olan Gönül Dağı’nda Meryem karakterine hayat veren Sevilay Gültekin’in sosyal medya paylaşımları nefesleri kesti. Göğüs dekoltesine doyuran kareleriyle sevenlerinden “Kızıl şerbet gibi hatun” yorumlarını alan Sevilay Gültekin’in bu karelerine kalp dayanmadı. Kıpkırmızı bir ruj sürerek çekiciliğini artıran başarılı oyuncu sosyal medyayı salladı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Anadolu’nun sıcacık hikayesini ekranlara taşıyan Gönül Dağı dizisine girişi ayrı bir olay yaratan Sevilay Gülten, hayat verdiği Meryem karakteriyle milyonları ikiye ayırmıştı. Meryem’in kahır dolu hikayesiyle gözyaşlarına boğan Sevilay Gültekin, karakterin Rıfat’ı terk etmesi ise olay yaratmıştı. Başarılı oyuncunun sosyal medya üzerinden yapmış olduğu iki çift kare ise yürekleri hoplattı. Peki, Sevilay Gültekin nasıl bir paylaşımda bulundu?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.