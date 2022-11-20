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20 Kas 2022 - 11:25

Gönül Dağı Dizisinin Meryem’i Dekolteye Doyurdu! “Kızıl Şerbet Gibi Hatun!” Öyle Pozlar Verdi Ki, Kalpler Dayanmadı! Kıpkırmızı Rujuyla…

TRT1 ekranlarının en çok izlenen dizilerinden biri olan Gönül Dağı’nda Meryem karakterine hayat veren Sevilay Gültekin’in sosyal medya paylaşımları nefesleri kesti. Göğüs dekoltesine doyuran kareleriyle sevenlerinden “Kızıl şerbet gibi hatun” yorumlarını alan Sevilay Gültekin’in bu karelerine kalp dayanmadı. Kıpkırmızı bir ruj sürerek çekiciliğini artıran başarılı oyuncu sosyal medyayı salladı! İşte merak edilen tüm detaylar…