“Acun Ilıcalı Apar Topar Evlendi!” Bebek Haberinden Sonra Büyük Bomba Patladı; Melisa, Banu ve Leyla Hayatının En Büyük Darbesi Yedi…
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Acun Ilıcalı’nın apar topar evlendiği iddia edildi! Bebek haberinden sonra büyük bomba resmen patladı! Melisa, Banu ve Leyla’nın bu evlilik kararına karşı çıktıklarına dair yorumlarda yapılmaya başladı. Peki, Acun Ilıcalı ve genç sevgilisi cephesinde neler oluyor?
Şeyma Subaşı’yla 8 – 9 yıl aşk yaşadıktan sonra Ayça Çağla Altunkaya’yla birlikte olan Acun Ilıcalı büyük bir aşk yaşadığı her şekilde gösteriyordu. Ayça Çağla Altunkaya’nın geçtiğimiz günlerde Acun Ilıcalı’yı terk ettiği ve aralarının açıldığı gündeme gelmişti ama büyük bomba resmen patlak verdi ve Ayça Çağla Altunkaya’nın bebek beklediği iddia edildi. İşte merak edilen tüm detaylar..
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Gece - Acunun evliligi normal hak ediyor
Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.