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20 Kas 2022 - 12:28

“Acun Ilıcalı Apar Topar Evlendi!” Bebek Haberinden Sonra Büyük Bomba Patladı; Melisa, Banu ve Leyla Hayatının En Büyük Darbesi Yedi…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Acun Ilıcalı’nın apar topar evlendiği iddia edildi! Bebek haberinden sonra büyük bomba resmen patladı! Melisa, Banu ve Leyla’nın bu evlilik kararına karşı çıktıklarına dair yorumlarda yapılmaya başladı. Peki, Acun Ilıcalı ve genç sevgilisi cephesinde neler oluyor?