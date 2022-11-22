Survivor 2023 Yarışmasının Yeni Kadrosu Hazır! Acun Ilıcalı’dan Son Dakika Yeni Format Kararı! Her Şeyi Az Önce Değiştirdi, Öyle Bir Duyuru Yapıldı Ki… “Yok Artık!”
Tv8 ekranlarının en beğenilen yapımlarından biri olan Survivor 2023 için geri sayım başladı! Acun Ilıcalı’dan gelen son dakika kararı ise her şeyin değişmesine neden oldu. Yapılan duyuruyu duyanlar ise “Yok artık” demeden yapamadı. Büyük bir değişikliğe bir daha parmak basan Acun Ilıcalı, Survivor 2023 izleyicisini heyecanlandırdı! Peki, Survivor 2023 yarışması için verilen son dakika kararı ne?
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor yarışmasının son sezonu olaylı bir biçimde bitmişti. Performansı düşük olan Nisa Bölükbaşı’nın kupa kaldırmasına dayanamayan seyirci tepkisini koymuştu. Survivor’un performans üzerine dayalı olmadığını göstermek isteyen Acun Ilıcalı ise 2023 için büyük bir değişikliğe imzasını atmıştı. Daha çok aklın ve zekanın ön planda olacağını dile getiren Acun Ilıcalı, herkesi yarışmaya davet etmişti. Peki, Survivor 2023 cephesinde neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Umtiti - 2023'de yarışma çok canlar yakacak...
Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.