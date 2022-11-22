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22 Kas 2022 - 22:07

Survivor 2023 Yarışmasının Yeni Kadrosu Hazır! Acun Ilıcalı’dan Son Dakika Yeni Format Kararı! Her Şeyi Az Önce Değiştirdi, Öyle Bir Duyuru Yapıldı Ki… “Yok Artık!”

Tv8 ekranlarının en beğenilen yapımlarından biri olan Survivor 2023 için geri sayım başladı! Acun Ilıcalı’dan gelen son dakika kararı ise her şeyin değişmesine neden oldu. Yapılan duyuruyu duyanlar ise “Yok artık” demeden yapamadı. Büyük bir değişikliğe bir daha parmak basan Acun Ilıcalı, Survivor 2023 izleyicisini heyecanlandırdı! Peki, Survivor 2023 yarışması için verilen son dakika kararı ne?