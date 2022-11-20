Ebru Gündeş’in Eski Aşkı Öyle Birisi Çıktı Ki… Daha Yeni Iraklı Milyonerden Ayrılmıştı; Duyan Gören Şok Oldu! Meğer Bir Zamanlar Çukurova Dizisinde…

Rezza Zarrab’la olan ilişkisini geçtiğimiz yıl komple bitiren Ebru Gündeş, boşandıktan birkaç ay sonra Iraklı iş insanı Rassan Khoshnaw’la anılmıştı. Başta bu aşkı kabul etmeyen iki isimde daha sonra çıkan görsellerle aşklarını göstermişlerdi. Dubai’de 33 milyon liralık bir yüzükle evlenme teklifi aldığı iddia edilen Ebru Gündeş, böyle bir şeyin olmadığını açıklamıştı. Peki, Ebru Gündeş’in eski sevgilisi kim çıktı?

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