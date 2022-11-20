- 20 Kas 2022 - 17:05 G: 20 Kas 2022 - 17:06

Ebru Gündeş’in Eski Aşkı Öyle Birisi Çıktı Ki… Daha Yeni Iraklı Milyonerden Ayrılmıştı; Duyan Gören Şok Oldu! Meğer Bir Zamanlar Çukurova Dizisinde…

Kısa bir süre önce Iraklı iş insanı Rassan Khoshnaw’la yollarını ayıran Ebru Gündeş’in eski sevgili defteri oldukça kalabalık! Fantezi müziğin sevilen ismi olarak bilinen Ebu Gündeş’in, Bir Zamanlar Çukurova dizisinde yer alan bir isimle uzun bir aşk yaşadığı ortaya çıktı! Sosyal medyada yankı uyandıran bu iki ismim aşkına ait görseller ise ağızları açık bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Rezza Zarrab’la olan ilişkisini geçtiğimiz yıl komple bitiren Ebru Gündeş, boşandıktan birkaç ay sonra Iraklı iş insanı Rassan Khoshnaw’la anılmıştı. Başta bu aşkı kabul etmeyen iki isimde daha sonra çıkan görsellerle aşklarını göstermişlerdi. Dubai’de 33 milyon liralık bir yüzükle evlenme teklifi aldığı iddia edilen Ebru Gündeş, böyle bir şeyin olmadığını açıklamıştı. Peki, Ebru Gündeş’in eski sevgilisi kim çıktı?

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20 Kas 2022 - 17:05 Ankara- Yaşam

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