Hatice Şendil’in Mini Etekli Pozları Yürekleri Hoplattı! “Dilim Tutuluyor Güzelliğin Karşısında!” Fiziğine, Muhteşemliğine Diyecek Söz Yok… Instagram Resmen Çöktü!

Başrollerinde İsmail Demirci, Sera Kutlubey, Perihan Savaş ve Hatice Şendil gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu İyilik dizisi, her bölümünde farklı bir heyecan yaşatıyor. Dizinin başrol oyuncusu olan Hatice Şendil ise Neslihan karakterine sadece oynamakla kalmıyor, onu yaşıyor. Karakterine derinliklerini sevenlerine taşıyan Hatice Şendil’in sosyal medya üzerinden yapmış olduğu paylaşımlar ise nefesleri kesti. İşte merak edilen tüm detaylar…