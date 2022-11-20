Hatice Şendil’in Mini Etekli Pozları Yürekleri Hoplattı! “Dilim Tutuluyor Güzelliğin Karşısında!” Fiziğine, Muhteşemliğine Diyecek Söz Yok… Instagram Resmen Çöktü!
FOX TV Ekranlarında yer alan İyilik dizisinde Neslihan karakterine hayat veren Hatice Şendil, mini etekli pozlarıyla yürekleri hoplattı. Hayranlarından bu kareleriyle tam not alan Hatice Şendil’e bir takipçisi ise “Dilim tutuluyor güzelliğin karşısında” demeden yapamadı! İşte fiziğine ve muhteşemliğine toz kondurmayan Hatice Şendil’in o pozları…
Başrollerinde İsmail Demirci, Sera Kutlubey, Perihan Savaş ve Hatice Şendil gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu İyilik dizisi, her bölümünde farklı bir heyecan yaşatıyor. Dizinin başrol oyuncusu olan Hatice Şendil ise Neslihan karakterine sadece oynamakla kalmıyor, onu yaşıyor. Karakterine derinliklerini sevenlerine taşıyan Hatice Şendil’in sosyal medya üzerinden yapmış olduğu paylaşımlar ise nefesleri kesti. İşte merak edilen tüm detaylar…
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.