- 20 Kas 2022 - 15:06 G: 20 Kas 2022 - 15:21

Hatice Şendil’in Mini Etekli Pozları Yürekleri Hoplattı! “Dilim Tutuluyor Güzelliğin Karşısında!” Fiziğine, Muhteşemliğine Diyecek Söz Yok… Instagram Resmen Çöktü!

FOX TV Ekranlarında yer alan İyilik dizisinde Neslihan karakterine hayat veren Hatice Şendil, mini etekli pozlarıyla yürekleri hoplattı. Hayranlarından bu kareleriyle tam not alan Hatice Şendil’e bir takipçisi ise “Dilim tutuluyor güzelliğin karşısında” demeden yapamadı! İşte fiziğine ve muhteşemliğine toz kondurmayan Hatice Şendil’in o pozları…

Başrollerinde İsmail Demirci, Sera Kutlubey, Perihan Savaş ve Hatice Şendil gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu İyilik dizisi, her bölümünde farklı bir heyecan yaşatıyor. Dizinin başrol oyuncusu olan Hatice Şendil ise Neslihan karakterine sadece oynamakla kalmıyor, onu yaşıyor. Karakterine derinliklerini sevenlerine taşıyan Hatice Şendil’in sosyal medya üzerinden yapmış olduğu paylaşımlar ise nefesleri kesti. İşte merak edilen tüm detaylar…

20 Kas 2022 - 15:06 Ankara- Yaşam

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Hatice Şendil’in Mini Etekli Pozları Yürekleri Hoplattı! “Dilim Tutuluyor Güzelliğin Karşısında!” Fiziğine, Muhteşemliğine Diyecek Söz Yok… Instagram Resmen Çöktü! mask
Hatice Şendil’in Mini Etekli Pozları Yürekleri Hoplattı! “Dilim Tutuluyor Güzelliğin Karşısında!” Fiziğine, Muhteşemliğine Diyecek Söz Yok… Instagram Resmen Çöktü!
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