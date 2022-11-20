Masterchef'in Yakışıklı Yarışmacısı Hasan Biltekin’in O Hallerinden Eser Yok! Genç Kızlar Gördükleri Gibi Ayılıp Bayılıyordu ama… “Ne Oldu Sana Hasan!”

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının geçtiğimiz sezonunda bulunan Hasan Biltekin, hem sempatik halleriyle hem de performansıyla gönüllerde taht kurmuştu. Yarışmadan ikinci olarak ayrılan Hasan Biltekin’in yaptığı yemekler ise bir sezon boyunca şefleri mest etmişti. Defalarca kez kaşık attıran başarılı isim, genç kızların ise gözbebeği olmuştu. O yakışıklı hallerinden eser bırakmayan Hasan Biltekin, gündemi salladı geçti! İşte merak edilen tüm detaylar…

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