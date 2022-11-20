- 20 Kas 2022 - 16:14 G: 20 Kas 2022 - 17:13

Masterchef'in Yakışıklı Yarışmacısı Hasan Biltekin’in O Hallerinden Eser Yok! Genç Kızlar Gördükleri Gibi Ayılıp Bayılıyordu ama… “Ne Oldu Sana Hasan!”

Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te boy gösteren Hasan Biltekin’in yakışıklılığı dillere destan bir hale gelmişti. Geçen sene her gün genç kızları ekranlara bağlayan Hasan Biltekin’in o hallerinden eser kaldı. Son haliyle “Ne oldu sana Hasan” dedirten Hasan Biltekin, şok içerisinde bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının geçtiğimiz sezonunda bulunan Hasan Biltekin, hem sempatik halleriyle hem de performansıyla gönüllerde taht kurmuştu. Yarışmadan ikinci olarak ayrılan Hasan Biltekin’in yaptığı yemekler ise bir sezon boyunca şefleri mest etmişti. Defalarca kez kaşık attıran başarılı isim, genç kızların ise gözbebeği olmuştu. O yakışıklı hallerinden eser bırakmayan Hasan Biltekin, gündemi salladı geçti! İşte merak edilen tüm detaylar…

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20 Kas 2022 - 16:14 Ankara- Yaşam

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