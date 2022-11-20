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20 Kas 2022 - 16:54

PTT’den İhtiyacı Olan Herkese Başvuru Olmadan 260 Lira Ödeme! Kimliğiniz ve O Belge Elinizde Varsa Sırtınızdaki Yük Hafifleyecek!

PTT’den ihtiyacı olan milyonlarca kişiye başvuru şartı olmadan tam tamına 260 lira ödeme yapılacak! Kimliğiniz ve istenen bir belgeniz daha varsa sırtınızdaki yük anında hafifleyecek. Şimdiden binlerce kişinin başvuru yaptığı destek, gündem oldu. Devlet tarafından dar gelirli ailelere verilen bu ödeme; en az 130 lira en fazla 260 lira olacak! İşte merak edilen tüm detaylar…