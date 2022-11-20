PTT’den İhtiyacı Olan Herkese Başvuru Olmadan 260 Lira Ödeme! Kimliğiniz ve O Belge Elinizde Varsa Sırtınızdaki Yük Hafifleyecek!
PTT’den ihtiyacı olan milyonlarca kişiye başvuru şartı olmadan tam tamına 260 lira ödeme yapılacak! Kimliğiniz ve istenen bir belgeniz daha varsa sırtınızdaki yük anında hafifleyecek. Şimdiden binlerce kişinin başvuru yaptığı destek, gündem oldu. Devlet tarafından dar gelirli ailelere verilen bu ödeme; en az 130 lira en fazla 260 lira olacak! İşte merak edilen tüm detaylar…
Hükümet, dar gelirli ailelerin sırtındaki yükün farkında olduğu için belli başlı destekler vererek, nefes aldırıyor. Hanedeki kişi sayısına göre destekler veren hükümet, şimdide elektrik faturasını ödemekte güçlük çeken aileler için düğmeye bastı. Ailedeki kişiye göre 130 lira ile 260 lira arasında bir ödeme yapan devlet, başvurunun gerekli olmadığını da bildirdi. Peki, PTT’den bu ödeme nasıl alınacak?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.