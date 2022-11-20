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20 Kas 2022 - 22:32

İyilik Dizisinin Oyuncularının Bölüm Başı Kazançları Dudak Uçuklattı! “Bu Paralar Şaka Mı?” Asgari Ücretli Oyuncu Olmanın Yollarını Araştırıyor…

FOX TV ekranlarının en çok izlenen yapımlarından biri olan İyilik dizisindeki oyuncuların kazandığı ücretler büyük bir merak konusu oldu! Öğrenenler ise kara kara düşünmeye başladı çünkü alınan paralar öyle böyle değil! İşte asgari ücretli vatandaşın oyuncu olma yollarını araştırdığı o paralar…