- 20 Kas 2022 - 17:55 G: 20 Kas 2022 - 18:05

İyilik Dizisinin Oyuncularının Kazançları Dudak Uçuklatıp, Kara Kara Düşündürüyor! “Bu Paralar Şaka Mı?” Asgari Ücretli Oyuncu Olmanın Yollarını Araştırıyor…

FOX TV ekranlarının en çok izlenen yapımlarından biri olan İyilik dizisindeki oyuncuların kazandığı ücretler büyük bir merak konusu oldu! Öğrenenler ise kara kara düşünmeye başladı çünkü alınan paralar öyle böyle değil! İşte asgari ücretli vatandaşın oyuncu olma yollarını araştırdığı o paralar…

Başrollerinde Hatice Şendil, Sera Kutlubey ve İsmail Demirci gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu İyilik dizisi, yayınlandığı günün en çok izlenen yapımları arasında yerini alıyor. Her bir bölümde seyirciyi farklı duygu durumlarına sokan İyilik dizisinde Neslihan karakterinin hayatı temel olarak ele alınıyor. Heyecanlı hikayesinin yanı sıra oyuncu kadrosuyla da dikkatleri üzerine çeken İyilik dizisindeki oyuncuların aldığı ücretler dudakların uçuklamasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…

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20 Kas 2022 - 17:55 Ankara- Yaşam

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