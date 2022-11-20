- 20 Kas 2022 - 20:24

Seda Sayan’dan Oğluna Rest! Bu Kadar Küslüğe Dayanamadı; Noktayı Koydu! Sosyal Medya Bu Olayı Sabahtan Beri Konuşuyor! Neler Oluyor?

Kadırgalı Seda Sayan’dan biricik oğluna bomba bir rest geldi! Küslüklere dayanamayan Seda Sayan, en sonunda noktayı koydu. Sabahtan beri konuşulan bu olay, sosyal medyada yankı uyandırdı! 59 yaşındaki usta sanatçının yapmış olduğu bu hamle ise ağızların açık kalmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…

14 Şubat Sevgililer gününde kendisinden 25 yaş küçük sevgilisi Çağlar Ökten’den evlenme teklifi alan Seda Sayan, bu romantik teklife “Evet” diyerek haykırmıştı. Başarılı şarkıcı Seda Sayan’ın 7. kez nikah masasına oturacağı Çağlar Ökten’in bu hamlesi kafalarda soru işaretlerine neden olmuştu. Birçok kişi bu aşkın biteceğini bile düşünmüştü ama Seda Sayan ve Çağlar Ökten aşkı giderek alevlenmişti. Şimdiyse Seda Sayan’ın kocası için oğluna resti çektiği gündeme geldi. İşte merak edilen tüm detaylar…

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20 Kas 2022 - 20:24 Ankara- Yaşam

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