- 20 Kas 2022 - 20:25

Camdaki Kız Dizisinde Hayri’den Nalan’ı Bitirecek Yanlış! Evli, 3 Çocuklu Olduğu Bile Affedilir Ama Bu Affedilmez… “Yazıklar Olsun Hayri!”

Kanal D ekranlarının efsane dizilerinden biri olan Camdaki Kız’da heyecanlı bölümler her Perşembe ekranlara gelmeye devam ediyor. Dizide Hayri ve Nalan’ın aşkının ise giderek kabardığı gözlerden kaçmıyordu ama Hayri’den gelen yanlış herkesi şok etti. Evli ve 3 kız çocuğu babası olduğu bile affedilecek olan Hayri’nin bu hatası kabul görmedi! İşte milyonların “Yazıklar olsun” dediği o haber…

Başrollerinde Nur Sürer, Devrim Yakut, Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu ve Cihangir Ceyhan gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Camdaki Kız dizisinin son bölümü Perşembe akşamı yayınlanmıştı. Cana’dan tüm gerçekleri öğrenen Nalan, hem Sedat’tan kurtulmanın mutluluğunu yaşamış hem de Sedat’a verdiği değerden dolayı pişmanlık yaşamıştı. Peki, Camdaki Kız dizisinde Hayri, Nalan’a ne yaptı?

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20 Kas 2022 - 20:25 Ankara- Yaşam

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