Camdaki Kız Dizisinde Hayri’den Nalan’ı Bitirecek Yanlış! Evli, 3 Çocuklu Olduğu Bile Affedilir Ama Bu Affedilmez… “Yazıklar Olsun Hayri!”
Kanal D ekranlarının efsane dizilerinden biri olan Camdaki Kız’da heyecanlı bölümler her Perşembe ekranlara gelmeye devam ediyor. Dizide Hayri ve Nalan’ın aşkının ise giderek kabardığı gözlerden kaçmıyordu ama Hayri’den gelen yanlış herkesi şok etti. Evli ve 3 kız çocuğu babası olduğu bile affedilecek olan Hayri’nin bu hatası kabul görmedi! İşte milyonların “Yazıklar olsun” dediği o haber…
Başrollerinde Nur Sürer, Devrim Yakut, Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu ve Cihangir Ceyhan gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Camdaki Kız dizisinin son bölümü Perşembe akşamı yayınlanmıştı. Cana’dan tüm gerçekleri öğrenen Nalan, hem Sedat’tan kurtulmanın mutluluğunu yaşamış hem de Sedat’a verdiği değerden dolayı pişmanlık yaşamıştı. Peki, Camdaki Kız dizisinde Hayri, Nalan’a ne yaptı?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.