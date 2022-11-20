- 20 Kas 2022 - 20:25

Demet Özdemir’in Araba Pozu Yüreklere Kor Düşürdü! “Allah Herkese Oğuzhan Koç Şansı Versin!” Bir Bakan Bir Daha Baktı!

En son olarak Türkiye’nin çok konuşulan projelerinden biri olan Dünyayla Benim Aramda dizisinde İlkin karakterine hayat veren Demet Özdemir’in kareleri yüreklere kor düşürdü! Arabada muhteşemliğini gösteren Demet Özdemir’in sevimliliğini ve çekiciliğini görenler ise “Allah herkese Oğuzhan Koç şansı versin” demeden yapamadı! Bir bakanı bir daha baktıran Demet Özdemir, yürekleri hoplattı. İşte merak edilen tüm detaylar…

Geçtiğimiz aylarda gösterişli bir düğünle dünya evine giren Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç çifti, hayranlarını şok etmişti. Güzeller güzeli oyuncu Demet Özdemir’in giymiş olduğu gelinlikler ise dalga konusu olmuştu. İlk gelinliği sinekliğe benzetilen Demet Özdemir’in farklı tarzı, yorumları peş peşe getirmişti. Aldığı yorumlardan dolayı üzüldüğünü belirten Demet Özdemir, sevenlerini derinden sarsmıştı. Şimdilerde evli – mutlu olan Özdemir’in sosyal medya kareleri başları döndürdü. İşte merak edilen tüm detaylar…

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20 Kas 2022 - 20:25 Ankara- Yaşam

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