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20 Kas 2022 - 20:25

Demet Özdemir’in Araba Pozu Yüreklere Kor Düşürdü! “Allah Herkese Oğuzhan Koç Şansı Versin!” Bir Bakan Bir Daha Baktı!

En son olarak Türkiye’nin çok konuşulan projelerinden biri olan Dünyayla Benim Aramda dizisinde İlkin karakterine hayat veren Demet Özdemir’in kareleri yüreklere kor düşürdü! Arabada muhteşemliğini gösteren Demet Özdemir’in sevimliliğini ve çekiciliğini görenler ise “Allah herkese Oğuzhan Koç şansı versin” demeden yapamadı! Bir bakanı bir daha baktıran Demet Özdemir, yürekleri hoplattı. İşte merak edilen tüm detaylar…