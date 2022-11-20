Üç Kız Kardeş Dizisinden Mine’nin Sonu Göbek Attırdı! Türkan’ın Yüzünde Güller Açıyor; Televizyon Tarihi Daha Önce Böyle Sona Hiç Şahit Olmadı!
Kanal D ekranlarının en çok izlenen dizilerinden biri olan Üç Kız Kardeş’te Mine’nin sonu milyonlara göbek attırdı! Türkan’ın yüzünde güllerin açtığı görüldü bile… Türk televizyon tarihine damga vurarak diziden ayrılacak olan Mine karakteri sevmeyenini bile şok içerisinde bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Başrollerinde Veda Yurtsever, Özgü Kaya, Berker Güven ve Reha Özcan gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Üç Kız Kardeş dizisinin son bölümü Salı akşamı ekranlara gelmişti. Türkan’ı ölüme terk eden Mine, bebeğini kaybetmesine neden olmuştu. Somer’den bir çocuğu olacağı için büyük bir mutluluk yaşayan Türkan’ın Mine’nin karşısına geçip “Katilsin sen, bebeğimi öldürdün” demesi, Rüçhan’ın kanı beynine sıçratmıştı. Peki, Üç Kız Kardeş dizisinden Mine nasıl ayrılacak?
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.