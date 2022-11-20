Üç Kız Kardeş Dizisinden Mine’nin Sonu Göbek Attırdı! Türkan’ın Yüzünde Güller Açıyor; Televizyon Tarihi Daha Önce Böyle Sona Hiç Şahit Olmadı!

Başrollerinde Veda Yurtsever, Özgü Kaya, Berker Güven ve Reha Özcan gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Üç Kız Kardeş dizisinin son bölümü Salı akşamı ekranlara gelmişti. Türkan’ı ölüme terk eden Mine, bebeğini kaybetmesine neden olmuştu. Somer’den bir çocuğu olacağı için büyük bir mutluluk yaşayan Türkan’ın Mine’nin karşısına geçip “Katilsin sen, bebeğimi öldürdün” demesi, Rüçhan’ın kanı beynine sıçratmıştı. Peki, Üç Kız Kardeş dizisinden Mine nasıl ayrılacak?

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