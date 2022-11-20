Tuzak Dizisinden Kahreden Acı Haber Geldi! Acun Ilıcalı Neye Elini Atsa O Kuruyor… Tarihler Belli Oldu; Tüm Hikaye Son Buluyor!
Tv8 ekranlarının yeni dizisi Tuzak’tan izleyicisine kahreden haber verildi. Acun Ilıcalı’nın kanalında tutan tek dizi olan Kırmızı Oda’dan sonra Tuzak dizisi için “Acun neye elini atsa o kuruyor” denildi. Ekranlara son kez geleceği bölüm ise ortaya çıktı. Peki, Tuzak dizisinin son bölümü ne zaman ekranlara gelecek?
Başrollerinde yakışıklı oyuncu Akın Akınözü ve güzelliğiyle dünya markası olan Bensu Soral’ın bulunduğu Tuzak dizisi, iddialı bir biçimde ekranlara gelmişti. Oldukça derin bir hikayeyi ele alan Tuzak dizisindeki oyuncu kadrosu ise seyircileri derinden etkiliyordu. Başarılı dizinin reytinglerindeki düşüş ise seyircilerin final olacağı yönünde yorumlarına neden oluyordu ki, sonunda tarihler verildi. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.