Tuzak Dizisinden Kahreden Acı Haber Geldi! Acun Ilıcalı Neye Elini Atsa O Kuruyor… Tarihler Belli Oldu; Tüm Hikaye Son Buluyor!

Başrollerinde yakışıklı oyuncu Akın Akınözü ve güzelliğiyle dünya markası olan Bensu Soral’ın bulunduğu Tuzak dizisi, iddialı bir biçimde ekranlara gelmişti. Oldukça derin bir hikayeyi ele alan Tuzak dizisindeki oyuncu kadrosu ise seyircileri derinden etkiliyordu. Başarılı dizinin reytinglerindeki düşüş ise seyircilerin final olacağı yönünde yorumlarına neden oluyordu ki, sonunda tarihler verildi. İşte merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!