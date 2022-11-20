- 20 Kas 2022 - 21:00

Masterchef Barış’ın Ellerinden Bizzat Acun Ilıcalı Tuttu! Survivor 2023’te Bir Koltuk Ayrıldı; Yakışıklılığıyla Genç Kızların Yüreklerini Yakmıştı, Öyle Bir Şey Oldu Ki…

Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te ön plana çıkan isimlerden biri olan Barış Demir’in ellerinden bizzat Acun Ilıcalı tuttu! Survivor 2023 yarışmasına bir koltuk daha çıkaran Acun Ilıcalı, yakışıklılığıyla genç kızların yüreklerini yakan Barış Demir için muhteşem teklifini sundu! Peki, Masterchef Barış’a gelen bomba teklif ne?

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının bu akşam ekranlara gelecek olan bölümünde yarışmacılar bir hafta daha yarışmada kalmak adına canla başla savaş verecekti. Hafta boyunca belirlenen eleme adayları ise Fatma Nur, Tolga, Yağız, Barış ve Büşra olmuştu. Yarışmadan bu akşam eleneceği düşünülen Barış’a ise hayatının teklifi resmen gitti. İşte merak edilen tüm detaylar…

20 Kas 2022 - 21:00 Ankara- Yaşam

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