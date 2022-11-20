Masterchef Barış’ın Ellerinden Bizzat Acun Ilıcalı Tuttu! Survivor 2023’te Bir Koltuk Ayrıldı; Yakışıklılığıyla Genç Kızların Yüreklerini Yakmıştı, Öyle Bir Şey Oldu Ki…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının bu akşam ekranlara gelecek olan bölümünde yarışmacılar bir hafta daha yarışmada kalmak adına canla başla savaş verecekti. Hafta boyunca belirlenen eleme adayları ise Fatma Nur, Tolga, Yağız, Barış ve Büşra olmuştu. Yarışmadan bu akşam eleneceği düşünülen Barış’a ise hayatının teklifi resmen gitti. İşte merak edilen tüm detaylar…