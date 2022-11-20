Hande Erçel’in Hasreti Bitmek Nedir Bilmiyor! Kerem Bürsin’le Tüm Bağlarını Kopartmıştı, “Çok Özledim” Diye Bas Bas Bağırdı! “Sonunda Be!”

Sen Çal Kapımı dizisinde tanıştığı Kerem Bürsin’le uzun soluklu bir aşk yaşayan Hande Erçel, ayrılma kararıyla adeta sevenlerini paramparça etmişti. Uzun bir süre birbirlerinin yüzüne bile bakmayan Hande Erçel ve Kerem Bürsin, geçtiğimiz günlerde kafede kahve alırken görüntülenmişlerdi. Hayranlarını heyecanlandıran bu görüntüler sonrasında ikilinin aşk yaşadığı düşünülmeye başlanmıştı. Kısa bir süre önce “Hayatımda kimse yok” açıklamasında bulunan güzel oyuncudan şimdide “Çok özledim” itirafı geldi. İşte merak edilen tüm detaylar…

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