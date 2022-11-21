- 21 Kas 2022 - 09:57 G: 21 Kas 2022 - 10:03

Altını Olan Bu Haberden Sonra Yıkılacak, Yerle Bir Olacak! 21 Kasım Altın Fiyatları Kara Kara Düşündürmeye Başlattı! Öyle Bir Seviyeye Geldi Ki…

Altını olanlar bu haberden sonra resmen yerle bir olacak, yıkılacak! 21 Kasım altın fiyatlarını görenler kara kara düşünmeye başladı! Gelinen seviye ise herkesin şok içerisinde kalmasına neden oldu. Uzun bir süredir yükseliş yaşaması beklenen altının bir anda düşmesi herkesi hayal kırıklığına uğratmıştı ama asıl bomba 21 Kasım sabahına patladı! Peki, güncel altın fiyatları ne kadar oldu?

Uzun bir süredir yükselmesi beklenen altın fiyatları, gelen FED kararıyla birlikte 1000 liranın üzerine çıkmıştı. Altın fiyatlarının bu denli yükselmesi ise kafaları karıştırmıştı. Altını almak ve almamak arasındaki o ince çizgide kalan yatırımcılara büyük bomba patladı. Peki, güncel altın fiyatları ne kadar oldu?

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21 Kas 2022 - 09:57 Ankara- Yaşam

# ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR? İLE İLİŞKİLİ:
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