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21 Kas 2022 - 09:57

Altını Olan Bu Haberden Sonra Yıkılacak, Yerle Bir Olacak! 21 Kasım Altın Fiyatları Kara Kara Düşündürmeye Başlattı! Öyle Bir Seviyeye Geldi Ki…

Altını olanlar bu haberden sonra resmen yerle bir olacak, yıkılacak! 21 Kasım altın fiyatlarını görenler kara kara düşünmeye başladı! Gelinen seviye ise herkesin şok içerisinde kalmasına neden oldu. Uzun bir süredir yükseliş yaşaması beklenen altının bir anda düşmesi herkesi hayal kırıklığına uğratmıştı ama asıl bomba 21 Kasım sabahına patladı! Peki, güncel altın fiyatları ne kadar oldu?