Altını Olan Bu Haberden Sonra Yıkılacak, Yerle Bir Olacak! 21 Kasım Altın Fiyatları Kara Kara Düşündürmeye Başlattı! Öyle Bir Seviyeye Geldi Ki…
Altını olanlar bu haberden sonra resmen yerle bir olacak, yıkılacak! 21 Kasım altın fiyatlarını görenler kara kara düşünmeye başladı! Gelinen seviye ise herkesin şok içerisinde kalmasına neden oldu. Uzun bir süredir yükseliş yaşaması beklenen altının bir anda düşmesi herkesi hayal kırıklığına uğratmıştı ama asıl bomba 21 Kasım sabahına patladı! Peki, güncel altın fiyatları ne kadar oldu?
Uzun bir süredir yükselmesi beklenen altın fiyatları, gelen FED kararıyla birlikte 1000 liranın üzerine çıkmıştı. Altın fiyatlarının bu denli yükselmesi ise kafaları karıştırmıştı. Altını almak ve almamak arasındaki o ince çizgide kalan yatırımcılara büyük bomba patladı. Peki, güncel altın fiyatları ne kadar oldu?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.