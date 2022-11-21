- 21 Kas 2022 - 10:44 G: 21 Kas 2022 - 10:48

Ankara Elektrik Kesintisi! 21 Kasım 2022 Pazartesi Çankaya, Sincan, Yenimahalle, Mamak ve Keçiören Ankara Elektrik Kesintisi! EDAŞ Elektrik Ne Zaman Gelecek?

Başkent Ankara’da elektrik sağlayıcısı kurum tarafından planlı elektrik kesintileri yapılmaya devam ediliyor. Başkentin güç sağlayıcısı EDAŞ, planlı elektik kesintilerini, bakım ve onarım çalışmaları sırasında gerçekleştiriyor. Tam kapanmanın ardından yeniden başlatılan elektrik tesisatı bakım çalışmaları ise Ankaralıların gündeminde yer alıyor. Elektik kesintilerinin hangi ilçelerde yaşanacağını merak eden Ankaralılar, elektriğin ne zaman geleceğini araştırıyor. İşte detaylar...

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Elektrik kesintilerinin gölgesinde yeni bir haftaya başlayan Ankaralılar için Başkent EDAŞ’tan yeni bir duyuru geldi. Elektrik altyapısında yaşanacak olan çalışmaların ortaya çıkardığı elektrik kesintileri bugün için belli oldu. Peki, 21 Kasım 2022 Pazartesi Ankara’da hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak? 21 Kasım 2022 Pazartesi Ankara’da elektrik ne zaman gelecek? İşte, detaylar…

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21 Kas 2022 - 10:44 - Yaşam

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