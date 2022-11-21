Ankara Elektrik Kesintisi! 21 Kasım 2022 Pazartesi Çankaya, Sincan, Yenimahalle, Mamak ve Keçiören Ankara Elektrik Kesintisi! EDAŞ Elektrik Ne Zaman Gelecek?

Ankara 21 Kasım 2022 Elektrik Kesinti Bölgeleri İçin TIKLAYINIZ.

Elektrik kesintilerinin gölgesinde yeni bir haftaya başlayan Ankaralılar için Başkent EDAŞ’tan yeni bir duyuru geldi. Elektrik altyapısında yaşanacak olan çalışmaların ortaya çıkardığı elektrik kesintileri bugün için belli oldu. Peki, 21 Kasım 2022 Pazartesi Ankara’da hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak? 21 Kasım 2022 Pazartesi Ankara’da elektrik ne zaman gelecek? İşte, detaylar…

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