- 21 Kas 2022 - 10:48 G: 21 Kas 2022 - 12:39

Hande Erçel'in Pozları Ateşleri Harladıkça Harlıyor! Önünü Arkasını Düşünmedi; Minicik Kıyafetleriyle Mankenlere Taş Çıkardı! “Of! Yakıyorsun!”

Güzel oyuncu Hande Erçel ateşleri harladıkça harlıyor. Önünü arkasını düşünmeden minicik kıyafetleriyle mankenlere taş çıkardı. Düzgün fiziği ve güzel yüzüyle her daim sosyal medya ve magazin gündeminde kendine yer bulan ünlü oyuncuya yorumlar da art arda geldi. Peki, neler oluyor?

Başarılı iş hayatının yanı sıra güzelliğiyle de akıllarda yer edinen ünlü oyuncu Hande Erçel, hem yaptığı başarılı projelerle hem de özel hayatındaki açıklamaları ve paylaşımlarıyla gündemden bir an olsun düşmek bilmiyor. Geçtiğimiz günlerde hakkındaki haberleri sildireceği iddiasıyla adından bahsettiren ünlü oyuncu şimdi de son paylaşımıyla yürekleri hoplattı. Kısacık eteği ve içine giydiği sütyeniyle görenlerin aklını başından alan Erçel; kısa sürede sosyal medya ve magazin gündeminin de en çok konuşulan ismi olmayı başardı. Manşetlerde adından söz ettirmesine sebep olan o kıyafeti ve paylaşımı sizin için mercek altına aldık. İşte olanlar... 

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21 Kas 2022 - 10:48 Ankara- Yaşam

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