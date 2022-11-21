Cemre Baysel Eski Sevgilisi Aytaç Şaşmaz’ı Unuttu! Görenler Şaştı Kaldı! Gökhan Alkan Yeni Sevgilisi Mi? “Şaka Mı Bu!” Görenler Ne Diyeceğini Şaşırdı!

Baht Oyunu dizisinde tanıştığı Aytaç Şaşmaz’la yaklaşık olarak 10 ay kadar birlikte olan Cemre Baysel ve Aytaç Şaşmaz, geçtiğimiz haftalarda ayrılma kararı almışlardı. Cemre Baysel’in ve Aytaç Şaşmaz’ın yoğun çalışma temposundan dolayı ayrılmak istedikleri ortaya çıkmıştı. Baysel’in Aytaç Şaşmaz’la telefonda kavga ettiği ve telefonu kapatır kapatmaz her yerden engellediği gündem olmuştu. İkiliden gelen bu hamleden sonra büyük bir merakla aralarındaki sorunları düzeltip yeniden sevgili olmaları bekleniyordu ama Cemre Baysel, Aytaç Şaşmaz’ı unuttuğunu gösteren olay geldi. İşte merak edilen tüm detaylar…

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