Anasayfa/

Foto Galeri/

21 Kas 2022 - 11:53

Camdaki Kız’da Feride, Nalan ve Hayri’yi Bastı! Dünyası Başına Yıkıldı; Gördükleri Kalpten Götürecek… Daha Boşanmadan Öyle Bir Şey Yaptı Ki…

Kanal D ekranlarının en beğenilen dizilerinden biri olan Camdaki Kız’da hikaye giderek yükseliyor! Sedat’la boşanma kararı alan Nalan, Feride’nin radarına yakalandı! Feride’nin Nalan ve Hayri’yi basması herkesi şok içerisinde bıraktı. Gördükleri ise kalpten götürecek cinsten! Daha boşanmadan yaptıkları ise seyircileri bile çıldırttı! Peki, Camdaki Kız dizisinde neler oluyor?