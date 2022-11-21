Camdaki Kız’da Feride, Nalan ve Hayri’yi Bastı! Dünyası Başına Yıkıldı; Gördükleri Kalpten Götürecek… Daha Boşanmadan Öyle Bir Şey Yaptı Ki…
Kanal D ekranlarının en beğenilen dizilerinden biri olan Camdaki Kız’da hikaye giderek yükseliyor! Sedat’la boşanma kararı alan Nalan, Feride’nin radarına yakalandı! Feride’nin Nalan ve Hayri’yi basması herkesi şok içerisinde bıraktı. Gördükleri ise kalpten götürecek cinsten! Daha boşanmadan yaptıkları ise seyircileri bile çıldırttı! Peki, Camdaki Kız dizisinde neler oluyor?
Başrollerinde Nur Sürer, Devrim Yakut, Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu ve Cihangir Ceyhan gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Camdaki Kız’da hikaye resmen hız kazandı. Perşembe akşamı ekranlara gelen bölümde Cana, Nalan’a tüm gerçekleri itiraf etmişti. Bebeğin babasının Sedat olduğunu açıklayan Cana, Nalan’ı büyük bir yükten kurtardığının farkında bile değildi. Dizinin yeni bölümü heyecanla beklenirken, Feride atağı herkesi şok içerisinde bıraktı. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.