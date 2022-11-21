- 21 Kas 2022 - 12:16

Araç Alacaklara Kahreden Haber Geldi! Öyle Bir Zam Geliyor Ki, Bundan Sonra Arabası Olan “Multi Milyoner” Sayılacak! Neler Oluyor?

Otomobil almayı hayal eden vatandaşa kahreden haber geldi. Gelecek zamların ardından arabası olanların ultra zengin sayılacağı durumla birlikte gelen açıklamalarsa herkesi şaşkına çevirdi. Kısa sürede ortalığı yangın yerine çeviren açıklamaların ardından vatandaşın tepkisiyse herkesi şaşkına çevirdi. Peki, neler oluyor?

Artan enflasyona karşı dik durmaya çalışan vatandaşın gün geçtikçe sıkıntılarla mücadele ettiği her nokta giderek artmaya başladı. Son dönemde adeta bir zorunluluk haline gelen arabalardaki fiyat artışları da vatandaşı da şaşkına çevirmeye devam ediyor. Görenlerin hayretle izlediği zamlara bir yenisinin eklenmesiyle araç almak artık bir hayalden öteye gidemeyecek. İşte, döviz kurundaki artışla birlikte herkesi şaşkına çeviren araç fiyatları!

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21 Kas 2022 - 12:16 Ankara- Yaşam

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Araç Alacaklara Kahreden Haber Geldi! Öyle Bir Zam Geliyor Ki, Bundan Sonra Arabası Olan “Multi Milyoner” Sayılacak! Neler Oluyor? mask
Araç Alacaklara Kahreden Haber Geldi! Öyle Bir Zam Geliyor Ki, Bundan Sonra Arabası Olan “Multi Milyoner” Sayılacak! Neler Oluyor?
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