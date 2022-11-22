Anasayfa/

Foto Galeri/

22 Kas 2022 - 09:06

Yalı Çapkını Dizisinin Kazım Ağa’sı Diren Polatoğulları Öldü Mü, Diziden Ayrıldı Mı? Diren Polatoğulları Kimdir, Kaç Yaşındadır, Aslen Nerelidir?

Ekranların fenomen yapımı olan Yalı Çapkını dizisinin en çok konuşulan karakteri Kazım Ağa’ya hayat veren Diren Polatoğulları, şimdilerde diziden çıkacak olması ile gündeme geldi. Yalı Çapını dizisinin son bölümünde yaşananlar sonrası Diren Polatoğulları’nın diziden ayrılıp ayrılmayacağı merak edilirken; gözler dizinin yeni bölüm fragmanına çevrildi. İşte Diren Polatoğulları ile ilgili merak edilen tüm detaylar...