- 22 Kas 2022 - 09:07 G: 22 Kas 2022 - 09:12

Yalı Çapkını Dizisinin Suna’sı Milyonların Yüreklerini Hoplattı! “Sen Neymişsin Be Suna!” Kazım Ağa Bu Halde Görse Büyük Olay…

Birbirinden iddialı yapımlarda rol aldıktan sonra şimdilerde Yalı Çapkını isimli dizinin Suna karakterine hayat veren ünlü oyuncu Beril Pozam’ın geçmişe ait olan pozları sosyal medyaya adeta damga vurdu. Değişimi ile herkesi şaşırtmayı başarmış olan Beril Pozam hakkında da estetik iddialı tartışmaları başlarken; ünlü oyuncunun bu iddialara karşılık ne diyeceği merak edilmeye başlandı. İşte Beril Pozam ile ilgili merak edilen tüm detaylar...

Birbirinden iddialı yapımlarda rol aldıktan sonra şimdilerde Yalı Çapkını isimli dizinin Suna karakterine hayat veren ünlü oyuncu Beril Pozam’ın geçmişe ait olan pozları sosyal medyaya adeta damga vurdu. Değişimi ile herkesi şaşırtmayı başarmış olan Beril Pozam hakkında da estetik iddialı tartışmaları başlarken; ünlü oyuncunun bu iddialara karşılık ne diyeceği merak edilmeye başlandı. Peki, Beril Pozam nasıl bir değişim geçirdi? Beril Pozam eski hali nasıl? Beril Pozam’da estetik var mı? İşte, detaylar…

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22 Kas 2022 - 09:07 - Magazin

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