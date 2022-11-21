Melisa Döngel’in Son Hali Gözleri Şaşı Yaptı! “Kumral Bomba” Oldu! Kuaföre Bir Girişi Oldu, Bir Çıkışı… Görenlerin Kalbi Yerinden Fırlıyor! “Maşallah!”

Ekranların hem yetenekli hem de güzel isimlerinden biri olan ünlü oyuncu Melisa Döngel, takipçilerini hayrete düşürecek bir imaj değişikliğine gitti. Şimdilerde saç renginde beklenmedik bir değişim gerçekleştirmesiyle dikkat çeken Melisa Döngel, geçtiğimiz gün takipçilerinin beğenisine yeni halini sundu. Melisa Döngel’in yeni haline gelen yorumlar ise, herkesi şaşırtmayı başardı. Peki, Melisa Döngel nasıl bir imaj değişikliğine gitti? Melisa Döngel’in yeni saç rengi ne? Melisa Döngel’in yeni saçlarına ne gibi yorumlar geldi? İşte, detaylar…

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