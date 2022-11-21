Melisa Döngel’in Son Hali Gözleri Şaşı Yaptı! “Kumral Bomba” Oldu! Kuaföre Bir Girişi Oldu, Bir Çıkışı… Görenlerin Kalbi Yerinden Fırlıyor! “Maşallah!”
Ekranların hem yetenekli hem de güzel isimlerinden biri olan ünlü oyuncu Melisa Döngel, takipçilerini hayrete düşürecek bir imaj değişikliğine gitti. Şimdilerde saç renginde beklenmedik bir değişim gerçekleştirmesiyle dikkat çeken Melisa Döngel, geçtiğimiz gün takipçilerinin beğenisine yeni halini sundu. İşte Melisa Döngel ile ilgili son detaylar...
Ekranların hem yetenekli hem de güzel isimlerinden biri olan ünlü oyuncu Melisa Döngel, takipçilerini hayrete düşürecek bir imaj değişikliğine gitti. Şimdilerde saç renginde beklenmedik bir değişim gerçekleştirmesiyle dikkat çeken Melisa Döngel, geçtiğimiz gün takipçilerinin beğenisine yeni halini sundu. Melisa Döngel’in yeni haline gelen yorumlar ise, herkesi şaşırtmayı başardı. Peki, Melisa Döngel nasıl bir imaj değişikliğine gitti? Melisa Döngel’in yeni saç rengi ne? Melisa Döngel’in yeni saçlarına ne gibi yorumlar geldi? İşte, detaylar…
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21 Kas 2022 - 22:48 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.