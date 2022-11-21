Dilan Çiçek Deniz'in Eski Aşkı Thor Fena Yakalandı! 83 Milyona Rezil Oldu! Daha 5 Gün Önce Nişan Atmışlardı, Her Şey Ortaya Çıktı! “Dilan Kurtulmuşsun!”
Son olarak Kusuruz Kiracı isimli dizi ve Kal isimli internet filmi ile seyirci karşısına çıkan Dilan Çiçek Deniz, geçtiğimiz günlerde evlilik hazırlığı içerisinde olduğu İzlandalı reklam yönetmeni Thor Saevarsson ile olan fotoğraflarını silmiş ve ünlü ismi takipten çıkmıştı. İşte ikili arasından gelişen son olaylar ve detaylar...
Son olarak Kusuruz Kiracı isimli dizi ve Kal isimli internet filmi ile seyirci karşısına çıkan Dilan Çiçek Deniz, geçtiğimiz günlerde evlilik hazırlığı içerisinde olduğu İzlandalı reklam yönetmeni Thor Saevarsson ile olan fotoğraflarını silmiş ve ünlü ismi takipten çıkmıştı. Bu nedenle ayrıldıkları düşünülen Dilan Çiçek Deniz’in eski sevgilisi Thor Saevarsson, ayrılık haberlerinin hemen ardından kameralara hiç beklenmedik bir şekilde yakalandı. Peki, Thor Saevarsson kameralara nasıl yakalandı? Thor Saevarsson’ın o halleri hakkında Dilan Çiçek Deniz ne dedi? İşte, detaylar…
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21 Kas 2022 - 22:49 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.