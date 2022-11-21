İbrahim Tatlıses, Hadise, Seda Sayan, Ziynet Sali Yılbaşında Nerede Sahne Alıyorlar? 2023 Yılbaşı Kazançları Dudak Uçuklattı! Sadece Birkaç Saatte…

Her yıl olduğu gibi bu yılın son ayına girerken de mekanlar yılbaşı programlarını yapmaya başladı. Yeni yıla eğlenceli bir şekilde girmek isteyen vatandaşların sahneye çıkacak olan sanatçıya göre para ödeyeceği eğlence mekanlarından sanatçıların ne kadar ücret talep ettiği ise netleşti. İbrahim Tatlıses, Hadise, Seda Sayan, Ziynet Sali gibi birbirinden ünlü isimlerin listede yer aldığı ücreti belli olan sanatçıların zirvesine oturan isim ise, açıkçası yine şaşırtmadı! Peki, hangi şarkıcı yılbaşında ne kadar ücret alacak? Sanatçıların yılbaşı sahne ücreti ne kadar? İşte, detaylar...

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