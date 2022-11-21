İbrahim Tatlıses, Hadise, Seda Sayan, Ziynet Sali Yılbaşında Nerede Sahne Alıyorlar? 2023 Yılbaşı Kazançları Dudak Uçuklattı! Sadece Birkaç Saatte…
Her yıl olduğu gibi bu yılın son ayına girerken de mekanlar yılbaşı programlarını yapmaya başladı. Yeni yıla eğlenceli bir şekilde girmek isteyen vatandaşların sahneye çıkacak olan sanatçıya göre para ödeyeceği eğlence mekanlarından sanatçıların ne kadar ücret talep ettiği ise netleşti. İşte İbrahim Tatlıses ve diğer ünlü sanatçılarla ilgili merak edilen tüm detaylar...
Her yıl olduğu gibi bu yılın son ayına girerken de mekanlar yılbaşı programlarını yapmaya başladı. Yeni yıla eğlenceli bir şekilde girmek isteyen vatandaşların sahneye çıkacak olan sanatçıya göre para ödeyeceği eğlence mekanlarından sanatçıların ne kadar ücret talep ettiği ise netleşti. İbrahim Tatlıses, Hadise, Seda Sayan, Ziynet Sali gibi birbirinden ünlü isimlerin listede yer aldığı ücreti belli olan sanatçıların zirvesine oturan isim ise, açıkçası yine şaşırtmadı! Peki, hangi şarkıcı yılbaşında ne kadar ücret alacak? Sanatçıların yılbaşı sahne ücreti ne kadar? İşte, detaylar...
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21 Kas 2022 - 22:47 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.