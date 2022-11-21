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21 Kas 2022 - 22:25

Arka Sokaklar Dizisinin Apar Topar Yayından Kaldırılmasının Sebebi Belli Oldu! Oyuncuların Bölüm Başı Ücretleri Dudak Uçuklattı! Yapım Şirketi Pes Etti...

Kanal D ekranlarının en beğenilen dizilerinden biri olan Arka Sokaklar’da oyuncuların ne kadar aldığı sonunda belli oldu! Bunun üzerine birçok kişi, “Yapımı iflas ettirir” yorumlarını yaptı. Kısa bir süre önce 45 gün ara veren Arka Sokaklar dizisinin oyuncularına verilen paralarla yat, kat, son model araçlar alınabilir! İşte merak edilen tüm detaylar…