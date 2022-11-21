- 21 Kas 2022 - 22:25 G: 21 Kas 2022 - 22:27

Arka Sokaklar Dizisinin Apar Topar Yayından Kaldırılmasının Sebebi Belli Oldu! Oyuncuların Bölüm Başı Ücretleri Dudak Uçuklattı! Yapım Şirketi Pes Etti...

Kanal D ekranlarının en beğenilen dizilerinden biri olan Arka Sokaklar’da oyuncuların ne kadar aldığı sonunda belli oldu! Bunun üzerine birçok kişi, “Yapımı iflas ettirir” yorumlarını yaptı. Kısa bir süre önce 45 gün ara veren Arka Sokaklar dizisinin oyuncularına verilen paralarla yat, kat, son model araçlar alınabilir! İşte merak edilen tüm detaylar…

Başrollerinde İlker İnanoğlu, Zafer Ergin, Oya Başar ve Özgür Ozan gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Arka Sokaklar dizisinin son bölümü Cuma akşamı ekranlara gelmişti. Bu güne kadar milyonlarca oyuncunun oynadığı Arka Sokaklar dizisi, 17 yıldır ekranlarda boy gösteriyordu. Dizi oyuncularına verilen paralar ise ortaya çıktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

21 Kas 2022 - 22:25 Ankara- Yaşam

# DİZİ HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Kızılcık Şerbeti Dizisinde Fatih ve Doğa Aşkı Bitti! Restler Arka Arkaya Çekiliyor; Bundan Sonra Taş Üstünden Taş Kalmayacak… Neler Oluyor? mask
Kızılcık Şerbeti Dizisinde Fatih ve Doğa Aşkı Bitti! Restler Arka Arkaya Çekiliyor; Bundan Sonra Taş Üstünden Taş Kalmayacak… Neler Oluyor?
Yargı Dizisinde Katilin Kim Olduğu Ortaya Çıktı! Serdar’ın Ölümünden Sonra Ortalık Karışmıştı; Meğer Olay… “Yok Artık!” mask
Yargı Dizisinde Katilin Kim Olduğu Ortaya Çıktı! Serdar’ın Ölümünden Sonra Ortalık Karışmıştı; Meğer Olay… “Yok Artık!”
Bir Peri Masalı Dizisinde Düğün, Cenazeye Döndü! Zeynep Hayatının Darbesini Aldı; Ortalık Zangır Zangır Sallanıyor… “Yok Artık!” mask
Bir Peri Masalı Dizisinde Düğün, Cenazeye Döndü! Zeynep Hayatının Darbesini Aldı; Ortalık Zangır Zangır Sallanıyor… “Yok Artık!”
Yalı Çapkını Dizisinin Kazım Ağa’sı Diren Polatoğulları Öldü Mü, Diziden Ayrıldı Mı? Diren Polatoğulları Kimdir, Kaç Yaşındadır, Aslen Nerelidir? mask
Yalı Çapkını Dizisinin Kazım Ağa’sı Diren Polatoğulları Öldü Mü, Diziden Ayrıldı Mı? Diren Polatoğulları Kimdir, Kaç Yaşındadır, Aslen Nerelidir?
Camdaki Kız’da Feride, Nalan ve Hayri’yi Bastı! Dünyası Başına Yıkıldı; Gördükleri Kalpten Götürecek… Daha Boşanmadan Öyle Bir Şey Yaptı Ki… mask
Camdaki Kız’da Feride, Nalan ve Hayri’yi Bastı! Dünyası Başına Yıkıldı; Gördükleri Kalpten Götürecek… Daha Boşanmadan Öyle Bir Şey Yaptı Ki…
İyilik Dizisinin Oyuncularının Bölüm Başı Kazançları Dudak Uçuklattı! “Bu Paralar Şaka Mı?” Asgari Ücretli Oyuncu Olmanın Yollarını Araştırıyor… mask
İyilik Dizisinin Oyuncularının Bölüm Başı Kazançları Dudak Uçuklattı! “Bu Paralar Şaka Mı?” Asgari Ücretli Oyuncu Olmanın Yollarını Araştırıyor…
Tuzak Dizisinden Kahreden Acı Haber Geldi! Acun Ilıcalı Neye Elini Atsa O Kuruyor… Tarihler Belli Oldu; Tüm Hikaye Son Buluyor! mask
Tuzak Dizisinden Kahreden Acı Haber Geldi! Acun Ilıcalı Neye Elini Atsa O Kuruyor… Tarihler Belli Oldu; Tüm Hikaye Son Buluyor!
Üç Kız Kardeş Dizisinden Mine’nin Sonu Göbek Attırdı! Türkan’ın Yüzünde Güller Açıyor; Televizyon Tarihi Daha Önce Böyle Sona Hiç Şahit Olmadı! mask
Üç Kız Kardeş Dizisinden Mine’nin Sonu Göbek Attırdı! Türkan’ın Yüzünde Güller Açıyor; Televizyon Tarihi Daha Önce Böyle Sona Hiç Şahit Olmadı!
Camdaki Kız Dizisinde Hayri’den Nalan’ı Bitirecek Yanlış! Evli, 3 Çocuklu Olduğu Bile Affedilir Ama Bu Affedilmez… “Yazıklar Olsun Hayri!” mask
Camdaki Kız Dizisinde Hayri’den Nalan’ı Bitirecek Yanlış! Evli, 3 Çocuklu Olduğu Bile Affedilir Ama Bu Affedilmez… “Yazıklar Olsun Hayri!”
Kurtlar Vadisi Dizisinin Eski Oyuncuları Geri Geliyor! Yapımcıdan Memati Baş ve Pala İçin Son Dakika Kararı! Herkes Yıllardır Bunu Bekliyordu… mask
Kurtlar Vadisi Dizisinin Eski Oyuncuları Geri Geliyor! Yapımcıdan Memati Baş ve Pala İçin Son Dakika Kararı! Herkes Yıllardır Bunu Bekliyordu…
# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
İbrahim Tatlıses, Hadise, Seda Sayan, Ziynet Sali Yılbaşında Nerede Sahne Alacak? 2023 Yılbaşı Kazançları Dudak Uçuklattı! Sadece Birkaç Saatte… mask
İbrahim Tatlıses, Hadise, Seda Sayan, Ziynet Sali Yılbaşında Nerede Sahne Alacak? 2023 Yılbaşı Kazançları Dudak Uçuklattı! Sadece Birkaç Saatte…
Havva Öztel’in Otopark Görüntüsü Yürekleri Zıp Zıplattı! İlk Yorum Kızı Aleyna Tilki'den Geldi! “Yaş İlerledikçe!” Karın Kaslarını Görenler Spora Başlıyor! mask
Havva Öztel’in Otopark Görüntüsü Yürekleri Zıp Zıplattı! İlk Yorum Kızı Aleyna Tilki'den Geldi! “Yaş İlerledikçe!” Karın Kaslarını Görenler Spora Başlıyor!
Petek Dinçöz ve Eşi Nida Büyükbayraktar'ın Büyük Sırrı Ortaya Çıktı! Petek Dinçöz ile Nida Büyükbayraktar nasıl tanıştı, nasıl evlenmeye karar verdi? mask
Petek Dinçöz ve Eşi Nida Büyükbayraktar'ın Büyük Sırrı Ortaya Çıktı! Petek Dinçöz ile Nida Büyükbayraktar nasıl tanıştı, nasıl evlenmeye karar verdi?
Kızılcık Şerbeti Dizisinde Fatih ve Doğa Aşkı Bitti! Restler Arka Arkaya Çekiliyor; Bundan Sonra Taş Üstünden Taş Kalmayacak… Neler Oluyor? mask
Kızılcık Şerbeti Dizisinde Fatih ve Doğa Aşkı Bitti! Restler Arka Arkaya Çekiliyor; Bundan Sonra Taş Üstünden Taş Kalmayacak… Neler Oluyor?
Survivor 2023 Başlamadan Bir Yarışmacı Ayrıldı Bile! Acun Ilıcalı Kara Kara Ne Yapacağını Düşünüyor… Reytingler Yerle Bir Olabilir! O İsim… mask
Survivor 2023 Başlamadan Bir Yarışmacı Ayrıldı Bile! Acun Ilıcalı Kara Kara Ne Yapacağını Düşünüyor… Reytingler Yerle Bir Olabilir! O İsim…
Fahriye Evcen’in Oğlu Twitter’ı Ayağa Kaldırdı! Daha 3 Yaşında Ama Yaptıkları Akıl Alır Gibi Değil… Bir Bakan Bir Daha Baktı! mask
Fahriye Evcen’in Oğlu Twitter’ı Ayağa Kaldırdı! Daha 3 Yaşında Ama Yaptıkları Akıl Alır Gibi Değil… Bir Bakan Bir Daha Baktı!
Aslı Enver’in Bebeği Kız mı, Erkek mi? Daha 7 Gün Önce Evlenmişti; Ortalık Yıkılmaya Başladı! Sevenler Gözyaşlarına Boğuldu… Neler Oluyor? mask
Aslı Enver’in Bebeği Kız mı, Erkek mi? Daha 7 Gün Önce Evlenmişti; Ortalık Yıkılmaya Başladı! Sevenler Gözyaşlarına Boğuldu… Neler Oluyor?
Seda Sayan’ın Çıtır Kocasından Milyonluk Doğum Günü Hediyesi! Aylar Önce Çalışmalara Başladı; Öyle Bir Şey Yapacak Ki… “Yok Artık!” mask
Seda Sayan’ın Çıtır Kocasından Milyonluk Doğum Günü Hediyesi! Aylar Önce Çalışmalara Başladı; Öyle Bir Şey Yapacak Ki… “Yok Artık!”
İrem Derci Göğüs Dekoltesiyle Alev Alev Yaktı! “Fiziğine En Az 10 Adam Ölür Be!” 4000 Euro Verip Baştan Yaratmıştı; Twitter’ı Salladı… mask
İrem Derci Göğüs Dekoltesiyle Alev Alev Yaktı! “Fiziğine En Az 10 Adam Ölür Be!” 4000 Euro Verip Baştan Yaratmıştı; Twitter’ı Salladı…
Mehmet Dinçerler 1 Haftadır Yatakta Dönüp Duruyor… Hadise’nin Ahı Tuttu; Sevgilisiyle Öyle Bir Sebepten Ayrıldı Ki… “Az Bile Sana!” mask
Mehmet Dinçerler 1 Haftadır Yatakta Dönüp Duruyor… Hadise’nin Ahı Tuttu; Sevgilisiyle Öyle Bir Sebepten Ayrıldı Ki… “Az Bile Sana!”
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Arka Sokaklar’ın Oyuncuları Bölüm Başı Ne Kadar Kazanıyorlar! Aldıkları Ücret Dudak Uçuklattı! 45 Gün Ara Verilmesinin Sebebi Belli Oldu... mask
Arka Sokaklar’ın Oyuncuları Bölüm Başı Ne Kadar Kazanıyorlar! Aldıkları Ücret Dudak Uçuklattı! 45 Gün Ara Verilmesinin Sebebi Belli Oldu...
İbrahim Tatlıses, Hadise, Seda Sayan, Ziynet Sali Yılbaşında Nerede Sahne Alacak? 2023 Yılbaşı Kazançları Dudak Uçuklattı! Sadece Birkaç Saatte… mask
İbrahim Tatlıses, Hadise, Seda Sayan, Ziynet Sali Yılbaşında Nerede Sahne Alacak? 2023 Yılbaşı Kazançları Dudak Uçuklattı! Sadece Birkaç Saatte…
Ev Hanımlarına Dev Müjde: PTT'den 8 Bin 540 TL Nakit Desteği Çıktı! Başvurular İçin Tek Adres: İŞKUR! Çabuk Başvurun… mask
Ev Hanımlarına Dev Müjde: PTT'den 8 Bin 540 TL Nakit Desteği Çıktı! Başvurular İçin Tek Adres: İŞKUR! Çabuk Başvurun…
Havva Öztel’in Otopark Görüntüsü Yürekleri Zıp Zıplattı! İlk Yorum Kızı Aleyna Tilki'den Geldi! “Yaş İlerledikçe!” Karın Kaslarını Görenler Spora Başlıyor! mask
Havva Öztel’in Otopark Görüntüsü Yürekleri Zıp Zıplattı! İlk Yorum Kızı Aleyna Tilki'den Geldi! “Yaş İlerledikçe!” Karın Kaslarını Görenler Spora Başlıyor!
Peynirin yeni fiyatı, dudakları adeta uçuklattı! Beyaz peynir ne kadar, kaç TL? Kaşar peyniri ne kadar, kaç TL? Ezine peyniri ne kadar, kaç TL? mask
Peynirin yeni fiyatı, dudakları adeta uçuklattı! Beyaz peynir ne kadar, kaç TL? Kaşar peyniri ne kadar, kaç TL? Ezine peyniri ne kadar, kaç TL?
Sağlık Çalışanlarının Dikkatine! Promosyon Miktarı ve Ödeme Takvimi Açıklandı! Kimler Promosyondan Faydalanacak? mask
Sağlık Çalışanlarının Dikkatine! Promosyon Miktarı ve Ödeme Takvimi Açıklandı! Kimler Promosyondan Faydalanacak?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL