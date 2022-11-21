Arka Sokaklar Dizisinin Apar Topar Yayından Kaldırılmasının Sebebi Belli Oldu! Oyuncuların Bölüm Başı Ücretleri Dudak Uçuklattı! Yapım Şirketi Pes Etti...
Kanal D ekranlarının en beğenilen dizilerinden biri olan Arka Sokaklar’da oyuncuların ne kadar aldığı sonunda belli oldu! Bunun üzerine birçok kişi, “Yapımı iflas ettirir” yorumlarını yaptı. Kısa bir süre önce 45 gün ara veren Arka Sokaklar dizisinin oyuncularına verilen paralarla yat, kat, son model araçlar alınabilir! İşte merak edilen tüm detaylar…
Başrollerinde İlker İnanoğlu, Zafer Ergin, Oya Başar ve Özgür Ozan gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Arka Sokaklar dizisinin son bölümü Cuma akşamı ekranlara gelmişti. Bu güne kadar milyonlarca oyuncunun oynadığı Arka Sokaklar dizisi, 17 yıldır ekranlarda boy gösteriyordu. Dizi oyuncularına verilen paralar ise ortaya çıktı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.