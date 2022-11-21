- 21 Kas 2022 - 22:42 G: 21 Kas 2022 - 23:03

Tüm EYT’lilere Uyarı Gibi Açıklama! Yasa Çıkmadan Bunu Yapan Büyük Kazanacak... Diğerlerine Geçmiş Olsun! İstenenler Belli…

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’in açıklamalarına göre ilk etapta 1,5 milyon kişinin yararlanacağı Emeklikte Yaşa Takılanlar ya da bilinen adıyla EYT düzenlemesi için geri sayım başladı. Aralık ayında onaylanması, ocak ayından itibaren de yürürlüğe girmesi beklenen EYT düzenlemesi kapsamında yıpranma payının durumu da bugün itibariyle netlik kazandı. İşte EYT ile ilgili son detaylar....

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’in açıklamalarına göre ilk etapta 1,5 milyon kişinin yararlanacağı Emeklikte Yaşa Takılanlar ya da bilinen adıyla EYT düzenlemesi için geri sayım başladı. Aralık ayında onaylanması, ocak ayından itibaren de yürürlüğe girmesi beklenen EYT düzenlemesi kapsamında yıpranma payının durumu da bugün itibariyle netlik kazandı. Peki, EYT’de yıpranma payı etkili mi? Yıpranma payı ile emeklilik öne çekilebilir mi? Yıpranma payı fiili hizmetten sayılıyor mu? İşte, detaylar…

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21 Kas 2022 - 22:42 - Gündem

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