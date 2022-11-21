Peynirin yeni fiyatı, dudakları adeta uçuklattı! Kırmızı Et Fiyatlarını Solladı! Beyaz Peynir, Kaşar peynir, Ezine Peyniri ne kadar, kaç TL?

Küresel bir sorun haline gelmiş olan enflasyon her geçen gün yaşam pahalılığını daha da tetiklemeye başladı. Özellikle de girdi maliyetlerinin artmasıyla birlikte artan gıda fiyatları, vatandaşların cebini yorar hale geldi. O gıda ürünlerinden biri olan peynirin yeni fiyatı, dudakları adeta uçuklattı! Peki, peynir ne kadar, kaç TL? Kaşar peyniri ne kadar, kaç TL? Ezine peyniri ne kadar, kaç TL? Peynire zam gelecek mi? İşte, detaylar…

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