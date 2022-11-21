Peynirin yeni fiyatı, dudakları adeta uçuklattı! Kırmızı Et Fiyatlarını Solladı! Beyaz Peynir, Kaşar peynir, Ezine Peyniri ne kadar, kaç TL?
Küresel bir sorun haline gelmiş olan enflasyon her geçen gün yaşam pahalılığını daha da tetiklemeye başladı. Özellikle de girdi maliyetlerinin artmasıyla birlikte artan gıda fiyatları, vatandaşların cebini yorar hale geldi. O gıda ürünlerinden biri olan peynirin yeni fiyatı, dudakları adeta uçuklattı! İşte Peynir fiyatları ile ilgili son bilgiler...
Küresel bir sorun haline gelmiş olan enflasyon her geçen gün yaşam pahalılığını daha da tetiklemeye başladı. Özellikle de girdi maliyetlerinin artmasıyla birlikte artan gıda fiyatları, vatandaşların cebini yorar hale geldi. O gıda ürünlerinden biri olan peynirin yeni fiyatı, dudakları adeta uçuklattı! Peki, peynir ne kadar, kaç TL? Kaşar peyniri ne kadar, kaç TL? Ezine peyniri ne kadar, kaç TL? Peynire zam gelecek mi? İşte, detaylar…
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21 Kas 2022 - 22:37 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.