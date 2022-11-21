Berkay Şahin’in kızı Ölümün Eşiğinden Döndü! Başına Gelenler Yürekleri Sızım Sızım Sızlattı! “Yok Artık!” Tepkiler Arka Arkaya Geliyor…
Sahnelerin iddialı isimlerinden biri olan ünlü şarkıcı Berkay Şahin’den kötü bir haber geldi. Kızının bir kaza geçirdiğini duyuran Berkay Şahin, kaza anlarını ve sonrasında yaşadıkları zorlu sürece ilişkin ilk kez konuştu. Öte yandan Berkay Şahin’in açıklamaları sonrası ünlü şarkıcının hayranları, bir hayli endişelenmeye başladı! İşte detaylar...
Sahnelerin iddialı isimlerinden biri olan ünlü şarkıcı Berkay Şahin’den kötü bir haber geldi. Kızının bir kaza geçirdiğini duyuran Berkay Şahin, kaza anlarını ve sonrasında yaşadıkları zorlu sürece ilişkin ilk kez konuştu. Öte yandan Berkay Şahin’in açıklamaları sonrası ünlü şarkıcının hayranları, bir hayli endişelenmeyebaşladı! Peki, Berkay Şahin’in kızına ne oldu? Berkay Şahin kızı ile ilgili ne söyledi? Berkay Şahin’in kızının sağlık durumu nasıl? İşte, detaylar…
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21 Kas 2022 - 22:29 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.