Berkay Şahin’in kızı Ölümün Eşiğinden Döndü! Başına Gelenler Yürekleri Sızım Sızım Sızlattı! “Yok Artık!” Tepkiler Arka Arkaya Geliyor…

Sahnelerin iddialı isimlerinden biri olan ünlü şarkıcı Berkay Şahin’den kötü bir haber geldi. Kızının bir kaza geçirdiğini duyuran Berkay Şahin, kaza anlarını ve sonrasında yaşadıkları zorlu sürece ilişkin ilk kez konuştu. Öte yandan Berkay Şahin’in açıklamaları sonrası ünlü şarkıcının hayranları, bir hayli endişelenmeyebaşladı! Peki, Berkay Şahin’in kızına ne oldu? Berkay Şahin kızı ile ilgili ne söyledi? Berkay Şahin’in kızının sağlık durumu nasıl? İşte, detaylar…

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