Yargı Dizisinde Katilin Kim Olduğu Ortaya Çıktı! Serdar’ın Ölümünden Sonra Ortalık Karışmıştı; Meğer Olay… “Yok Artık!”

Pazar günlerinin reyting rekortmeni yapımı olan Yargı dizisi, bir yeni bölümünü daha seyirci karşısına çıkardı. Şimdilerde Serdar’ın katilini aramaya başlamış olan Yargı dizisinde beklenmedik bir gelişme yaşandı. Herkesin Yekta’ya odaklandığı anlarda Serdar’ın katili bambaşka bir isim çıktı! Peki, Yargı dizisinde neler oluyor? Yargı dizisinin son bölümünde ne oldu? Yargı dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, detaylar…

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