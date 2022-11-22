Yargı Dizisinde Katilin Kim Olduğu Ortaya Çıktı! Serdar’ın Ölümünden Sonra Ortalık Karışmıştı; Meğer Olay… “Yok Artık!”
Pazar günlerinin reyting rekortmeni yapımı olan Yargı dizisi, bir yeni bölümünü daha seyirci karşısına çıkardı. Şimdilerde Serdar’ın katilini aramaya başlamış olan Yargı dizisinde beklenmedik bir gelişme yaşandı. Herkesin Yekta’ya odaklandığı anlarda Serdar’ın katili bambaşka bir isim çıktı! İşte Yargı dizisi ile ilgili merak edilen tüm detaylar...
Pazar günlerinin reyting rekortmeni yapımı olan Yargı dizisi, bir yeni bölümünü daha seyirci karşısına çıkardı. Şimdilerde Serdar’ın katilini aramaya başlamış olan Yargı dizisinde beklenmedik bir gelişme yaşandı. Herkesin Yekta’ya odaklandığı anlarda Serdar’ın katili bambaşka bir isim çıktı! Peki, Yargı dizisinde neler oluyor? Yargı dizisinin son bölümünde ne oldu? Yargı dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, detaylar…
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22 Kas 2022 - 09:07 - Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.