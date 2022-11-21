Ayçiçek Yağı Alacaklar Flaş Açıklama! Sakın Bu Haberi Okumadan Almayın, Kazıklanırsınız… A101, BİM, ŞOK, Tarım Kredi Ayçiçek Yağı Fiyatları…

Kasım ayı itibariyle enflasyonun yüzde 80’i aşmasının ardından gözler bir kez daha marketlerin raflarına çevrildi. A101, BİM, ŞOK, Tarım Kredi Kooperatifi marketleri gibi uygun fiyatlı satış yapan zincirler, yeni fiyatlarını tek tek kamuoyu ile paylaşmaya başlamışken; özellikle de vatandaşlar, bu marketlerin ayçiçek yağı fiyatlarını merak eder hale geldi. Peki; A101, BİM, ŞOK, Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinde 1, 2 ve 5 litre ayçiçek yağı ne kadar, kaç TL? Güncel ayçiçek yağı fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, A101, BİM, ŞOK, Tarım Kredi Kooperatifi marketleri ayçiçek yağı fiyatları…

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