Ayçiçek Yağı Alacakların Dikkatine! Sakın Bu Haberi Okumadan Almayın, Kazıklanırsınız… A101, BİM, ŞOK, Tarım Kredi Ayçiçek Yağı Fiyatları…
Kasım ayı itibariyle enflasyonun yüzde 80’i aşmasının ardından gözler bir kez daha marketlerin raflarına çevrildi. A101, BİM, ŞOK, Tarım Kredi Kooperatifi marketleri gibi uygun fiyatlı satış yapan zincirler, yeni fiyatlarını tek tek kamuoyu ile paylaşmaya başlamışken; özellikle de vatandaşlar, bu marketlerin ayçiçek yağı fiyatlarını merak eder hale geldi. İşte güncel ayçiçek yağı fiyatları...
Kasım ayı itibariyle enflasyonun yüzde 80’i aşmasının ardından gözler bir kez daha marketlerin raflarına çevrildi. A101, BİM, ŞOK, Tarım Kredi Kooperatifi marketleri gibi uygun fiyatlı satış yapan zincirler, yeni fiyatlarını tek tek kamuoyu ile paylaşmaya başlamışken; özellikle de vatandaşlar, bu marketlerin ayçiçek yağı fiyatlarını merak eder hale geldi. Peki; A101, BİM, ŞOK, Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinde 1, 2 ve 5 litre ayçiçek yağı ne kadar, kaç TL? Güncel ayçiçek yağı fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, A101, BİM, ŞOK, Tarım Kredi Kooperatifi marketleri ayçiçek yağı fiyatları…
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21 Kas 2022 - 16:09 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.