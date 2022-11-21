Ev Hanımlarına Dev Müjde: PTT'den 8 Bin 540 TL Nakit Desteği Çıktı! Başvurular İçin Tek Adres: İŞKUR! Çabuk Başvurun…

Türkiye’nin resmi iş bulma platformu olan Türkiye İş Kurumu ya da kamuoyunda bilinen adıyla İŞKUR, çalışmak isteyen annelere müjdeli haberi verdi. Ödemlerin devam ettiği ‘İşte Anne Projesi’ kapsamında ev hanımı olan ve iş bulmak isteyen annelerin katıldığı kurslar karşılığında ücret ödeyecek olan İŞKUR, 2022-2023 dönemi için annelere ödeyeceği miktarı açıkladı. Peki, İŞKUR İşte Anne Projesi’ne nasıl başvuru yapılır? İşte Anne Projesi şartları neler? İşte Anne Projesi ödemeleri ne kadar, kaç TL? İşte, detaylar…

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