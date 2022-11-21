Havva Öztel’in Otopark Görüntüsü Yürekleri Hoplattı! “Abla Sen Şaka Mısın!” Karın Kaslarını Görenler Spora Başlıyor!
Sahnelerin beğenilen ismi Aleyna Tilki’nin genç ve güzel annesi Havva Öztel’den çok konuşulacak bir sosyal medya paylaşımı geldi. Şimdilerde sosyal medya paylaşımları ile sıkça gündem olan Havva Öztel, bu kez paylaşımı ile sosyal medya takipçilerini adeta ikiye böldü. İşte Havva Öztel ile ilgili merak edilen son detaylar...
Sahnelerin beğenilen ismi Aleyna Tilki’nin genç ve güzel annesi Havva Öztel’den çok konuşulacak bir sosyal medya paylaşımı geldi. Şimdilerde sosyal medya paylaşımları ile sıkça gündem olan Havva Öztel, bu kez paylaşımı ile sosyal medya takipçilerini adeta ikiye böldü. Öte yandan Havva Öztel’in paylaşımına sosyal medya kullanıcılarından gelen o yorumlar, herkesi şaşırttı! Peki, Havva Öztel ne paylaştı? Havva Öztel nasıl bir paylaşım yaptı? Havva Öztel’in paylaşımına ne gibi yorumlar geldi? İşte, detaylar…
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21 Kas 2022 - 16:18 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.