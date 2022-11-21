- 21 Kas 2022 - 22:11

Havva Öztel’in Otopark Görüntüsü Yürekleri Zıp Zıplattı! İlk Yorum Kızı Aleyna Tilki'den Geldi! “Yaş İlerledikçe!” Karın Kaslarını Görenler Spora Başlıyor!

Sahnelerin beğenilen ismi Aleyna Tilki’nin genç ve güzel annesi Havva Öztel’den çok konuşulacak bir sosyal medya paylaşımı geldi. Şimdilerde sosyal medya paylaşımları ile sıkça gündem olan Havva Öztel, bu kez paylaşımı ile sosyal medya takipçilerini adeta ikiye böldü. İşte Havva Öztel ile ilgili merak edilen son detaylar...

Sahnelerin beğenilen ismi Aleyna Tilki’nin genç ve güzel annesi Havva Öztel’den çok konuşulacak bir sosyal medya paylaşımı geldi. Şimdilerde sosyal medya paylaşımları ile sıkça gündem olan Havva Öztel, bu kez paylaşımı ile sosyal medya takipçilerini adeta ikiye böldü. Öte yandan Havva Öztel’in paylaşımına sosyal medya kullanıcılarından gelen o yorumlar, herkesi şaşırttı! Peki, Havva Öztel ne paylaştı? Havva Öztel nasıl bir paylaşım yaptı? Havva Öztel’in paylaşımına ne gibi yorumlar geldi? İşte, detaylar…

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21 Kas 2022 - 22:11 - Magazin

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Havva Öztel’in Otopark Görüntüsü Yürekleri Zıp Zıplattı! İlk Yorum Kızı Aleyna Tilki'den Geldi! “Yaş İlerledikçe!” Karın Kaslarını Görenler Spora Başlıyor! mask
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