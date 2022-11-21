- 21 Kas 2022 - 21:40

Sağlık Çalışanlarının Dikkatine! Promosyon Miktarı ve Ödeme Takvimi Açıklandı! Kimler Promosyondan Faydalanacak?

Bir süredir kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personele ödenmesi için kurumlar ile bankalar arasında devam eden promosyon görüşmelerine bir yenisi daha eklendi. Konuya ilişkin açıklama gerçekleştiren Sağlık Bakanlığı, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada ek ödemeler ve promosyona ilişkin son dakika gelişmelerini duyurdu. Öte yandan bakanlık adına açıklamayı yapan kişi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca oldu. İşte detaylar...

Bir süredir kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personele ödenmesi için kurumlar ile bankalar arasında devam eden promosyon görüşmelerine bir yenisi daha eklendi. Konuya ilişkin açıklama gerçekleştiren Sağlık Bakanlığı, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada ek ödemeler ve promosyona ilişkin son dakika gelişmelerini duyurdu. Öte yandan bakanlık adına açıklamayı yapan kişi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca oldu. Peki, Sağlık Bakanlığı promosyon ve teşvik ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? Sağlık Bakanlığı banka promosyonları ne zaman verilecek? Sağlık Bakanlığı promosyon ve teşvik ödemeleri kimlere ne zaman yapılacak? İşte, detaylar…

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21 Kas 2022 - 21:40 - Gündem

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